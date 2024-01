Volontario al museo, festa a sorpresa per i 50 anni di Paolo

Una persona speciale, sempre pronta a dare una mano nelle varie iniziative che vengono effettuate durante l’anno a Buonconvento. E anche un volontario prezioso del Museo della mezzadria. Stiamo parlando di Paolo Gorelli, per tutti "Paolino", che domani compirà 50 anni. A festeggiarlo saranno veramente in tanti. Appuntamento dalle 17 in poi al Museo della mezzadria, che ormai da tanti anni è un po’ la sua seconda casa, per una allegra merenda in compagnia e soprattutto per fare gli auguri a Paolo, che tanto ha fatto e tanto ancora farà per il suo paese, per vederlo vivo e pieno di eventi. Paolo Gorelli lavora in Comune ed è anche molto apprezzato per la gentilezza, la disponibilità e l’efficienza con cui svolge i compiti che gli vengono assegnati quotidianamente. Un dipendente modello, che sta stare al pubblico, e che ama il suo lavoro. Un amore, quello che Paolo nutre per il suo paese, ricambiato alla grande da tutti quelli che hanno la fortuna di conoscerlo. Tanti auguri, Paolo. Siamo in tanti a volerti bene.