Volontariato in crisi a Siena: "Pagamenti rapidi e rimborsi più alti"

"Qualche giorno fa alle Scotte è stata inaugurata la discharge room, che è una specie di ambiente di attesa, in cui i pazienti dimessi aspettano l’ambulanza che li porti a casa. È di sicuro una buona cosa perché sgombera i reparti e li rende liberi per nuovi ricoveri. Ma questa situazione apparentemente positiva, è in realtà una situazione che ha alle spalle la crisi del volontariato". È quanto affermano in una nota congiunta Francesco Michelotti, deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, e Filippo Rinaldi responsabile provinciale sanità del partito.

"Da qualunque parte uno si giri trova un’associazione in difficoltà. Il problema nasce da lontano – osservano Michelotti e Rossi – quando l’allora assessore alla sanità Rossi fu unico in Italia ad affidare quasi totalmente il trasporto sanitario alle associazioni di volontariato. Furono poche le voci che avevano dubbi su questa scelta, noi eravamo fra i pochi".

Il problema, per gli esponenti di Fratelli d’Italia, è legato all’estensione territoriale della Toscana e della provincia di Siena in particolare. "Quella che prima era solo una difficoltà annunciata – si afferma – ora è un problema insormontabile che mette a repentaglio il funzionamento stesso di tutto il sistema. Il motivo è legato alla totale inadeguatezza dei rimborsi, che erano assolutamente bassi già al momento della stipula dei contratti, ma che con il caro carburanti sono divenuti insostenibili. E in più al vecchio detto: ’pochi, maledetti e subito’ riferito ai soldi, in Toscana il detto si è trasformato in pochi, maledetti e quando mi rimangono".

Per Fratelli d’Italia, oltre a trovare soluzioni "in futuro per gestire al meglio le straordinarie prestazioni del volontariato", adesso è necessario "assolutamente tenere in vita il sistema con pagamenti rapidi e almeno qualche ritocco ai rimborsi per dare un po’ di respiro a tutta l’indispensabile attività svolta dalle medesime associazioni".