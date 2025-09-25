"Voci Migranti" esce dalla Corte dei Miracoli. Tutti gli eventi ruotano intorno alla "casa"

E’ partita la quinta edizione di ‘Voci Migranti. Percorsi d’arte in movimento’, per la prima volta il festival esce dalla Corte dei Miracoli e invade alcuni dei luoghi più belli di Siena. Fino al 27 settembre la città ospiterà il festival promosso da VersoLab APS in collaborazione con Spazio Livi APS, il cui slogan quest’anno è: ‘La strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è’. ‘Voci Miranti. Percorsi d’arte in movimento’ nasce attorno allo Sportello dei diritti gestito dall’associazione VersoLab, di cui sono presidente - spiega Tommaso Sbriccoli, tra gli organizzatori del festival -. Lo gestivamo prima insieme a la Corte dei Miracoli, poi a Spazio Livi, e dall’anno scorso di nuovo alla Corte dei Miracoli. È un festival che nasce dalle nostre iniziative a favore di persone migranti, ma non solo, perché lo sportello sostiene anche chi vive situazioni di marginalità sociale ed estrema povertà". L’intento del festival è dare voce direttamente alle persone migranti, le cui storie spesso sono raccontate da altri, attraverso stereotipi e pregiudizi. "Vogliamo che siano loro stesse a raccontarsi - dice Sbriccoli -. Il festival abbraccia tutte le arti: quest’anno ci sono musica, letteratura, cinema e arti visive. Non c’è il teatro, che negli anni passati è sempre stato presente. In particolare, ci sarà una grande mostra, Valigie digitali, nata da laboratori partecipativi con persone migranti, richiedenti asilo, rifugiati, studenti e minori non accompagnati, e sarà diffusa per tutta la città". Per la prima volta da cinque anni il festival diventa diffuso.

"Siamo molto contenti perché abbiamo avuto una forte risposta da parte di partner istituzionali come il Santa Maria della Scala, la Biblioteca Comunale degli Intronati - spiega Sbriccoli -. Già lo scorso anno c’era stata solo la presentazione di un libro al Circolo Arci, ma questa volta abbiamo scelto di diffonderci nel tessuto cittadino". Tra letture, proiezioni e concerti, ’Voci Migranti’ porta a Siena incontri con autori e musicisti, dall’esordio di Noemi Abe al concerto di un gruppo tuareg. Il programma completo è disponibile sul sito della Corte dei Miracoli. "Il tema di quest’anno è la ‘casa’: un tema centrale perché oggi è sempre più difficile per chiunque trovare casa, non solo per gli stranieri - conclude Sbriccoli -. Ed è sempre più frequente dover lasciare la propria casa e spostarsi altrove. Riflettere collettivamente su cosa significhi casa ci sembra fondamentale".