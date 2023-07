’Voci’ e ’Coro’, i capolavori di Berio aprono l’Estate della Chigiana

Si apre ‘Parola’, la nona edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy, che giovedì 6 luglio propone una serata inaugurale all’insegna di Luciano Berio, cui la rassegna estiva dedicherà un focus, per il ventennale della scomparsa. In Sant’Agostino la viola solista di Tabea Zimmermann (Premio Chigiana 1997) con il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini diretto da Lorenzo Donati e l’Orchestra della Toscana diretta da Andrea Molino insieme al Chigiana Percussione Ensemble eseguiranno ‘Voci’ e ‘Coro’, due capolavori di Berio.

"Al di là dell’anniversario – spiega il direttore artistico Nicola Sani – era importante ricordare la figura di Berio per la sua modernità. Anzi, per la sua estrema attualità. Una volta ha detto ‘mi interessa la musica che crea e sviluppa relazioni tra punti molto lontani tra loro’. Credo che l’idea racchiusa in questa frase esprima un pensiero molto vicino a noi, alla nostra sensibilità. La musica che unisce, che mette in comunicazione punti lontani e diversi del mondo. Un’esigenza che sentiamo come fondamentale quando parliamo, per esempio, di world music, una delle novità di questi anni".

Una serata davvero speciale, quindi, per aprire il cartellone con queste due opere del compositore, alla cui esecuzione assisteranno anche le due persone alle quali Berio le aveva dedicate. Il precedente direttore artistico della Chigiana Aldo Bennici per ‘Voci’ e la moglie del musicista Talia Pecker Berio per ‘Coro’. "’Coro’ è uno dei capolavori della musica del ventesimo secolo – afferma Sani – che intende la coralità non solo come voci ma come insieme di suoni. Trasformare energia sonora in musica. Infatti, la composizione è scritta per coro e orchestra, ma coro e orchestra sono compenetrati. Il risultato è affascinante. ‘Voci’ , invece, è legata ai canti popolari della cultura siciliana. Un altro modo di Berio di esprimere il suo rapporto con l’umanità, trasformando la musica popolare in musica eterna che tutti possiamo ascoltare nel suo potente messaggio".

Tanti legami che si intrecciano, come quello stretto tra il compositore e Siena, il territorio e l’accademia musicale che lo ricorda. "Viveva a Radicondoli – aggiunge Sani – ed è stato questo un luogo dove tornava sempre, in ogni momento che poteva. Era molto legato alla Chigiana, dove ha insegnato. L’Orchestra Regionale della Toscana è stata fondata da lui, che ne è stato a lungo direttore artistico. Aspetti che renderanno il concerto davvero ricco di significati".

Riccardo Bruni