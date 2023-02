Vivo, rabbia degli abitanti "Cappella nel degrado"

Protestano i cittadini di Vivo d’Orcia per il penoso stato di abbandono in cui versa il cimitero della frazione. E in particolare la cappella presente nel camposanto il cui degrado ormai è arrivato a livelli inaccettabili.

Anche perché la giunta ci Castiglione d’Orcia guidata dal sindaco Claudio Galletti aveva promesso negli anni passati adeguati finanziamenti sia per il recupero della cappella cimiteriale sia per i bagni pubblici locali che sono un altro nodo e disservizio più volte segnalato dai cittadini del Vivo.

"È triste dover andare a rendere omaggio ai nostri cari e vedere come è ridotta la piccola chiesa all’interno del luogo sacro dove è impossibile fermarsi e raccogliersi in preghiera deponendo un cero e portando fiori", ha detto un cittadino che insieme ad altri abitanti ha voluto segnalare il caso.

Una vicenda su cui ha posto l’attenzione anche il capogruppo della lista di minoranza al comune di Castiglione d’Orcia "Castiglione Futura" Giuseppe Antipasqua. "Si tratta di un degrado inaccettabile. Nel 2020 abbiamo fatto quattro interrogazioni al sindaco Galletti per l’impegno ad intervenire. Erano stati messi i fondi per la manutenzione per il 2022 – continua Giuseppe Antipasqua – ma il sindaco ha preferito usare i fondi per la riqualificazione dell’area del campo sportivo del capoluogo Castiglione d’Orcia. Oltre al degrado della cappella del cimitero avevamo segnalato l’ assenza dei bagni pubblici all’interno del cimitero stesso, bagni obbligatori e previsti dalla legge. Purtroppo alle legittime richieste della popolazione di Vivo d’ Orcia vi è un silenzio da parte dell’ amministrazione incomprensibile".

Giuseppe Serafini