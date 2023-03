Vivicità, corsa dei diritti in tutta Italia La gara e una passeggiata anche a Siena

L’Università di Siena partecipa all’edizione 2023 di Vivacittà, storica e appassionante corsa-passeggiata ludico motoria che domenica si terrà anche a Siena. La partenza è alle 9.30 dalla Fortezza Medicea e il via sarà dato in diretta da Rai Radio 1. Sono ancora in corso le iscrizioni per correre per i colori dell’Ateneo a questa iniziativa che si tiene contemporaneamente in tante città italiane e nella quale atleti professionisti e runner appassionati potranno prendere parte alla gara competitiva di 10 chilometri, i dilettanti alla passeggiata ludico-motoria. Gli iscritti del gruppo dell’Ateneo si ritroveranno prima della partenza al gazebo del Cus Siena, in Fortezza, per il ritiro dei pettorali e degli omaggi, lo zainetto e la maglietta, e poi al termine per un aperitivo. La corsa-passeggiata, organizzata da Uisp, è promossa in Ateneo dall’Associazione USiena Alumni, dal CUS, Cral dell’Ateneo e dalle associazioni Ubes - Siena Business & Economics Society, Usops, Aula 1240 e Starting Finance Club Siena con il supporto di Prometeo. Oggi intanto alle 17.15 la presentazione del libro di Michele Naddeo ’Benedetta New York. Memorie senesi di un laureato fuori sede’ nella cripta di San Francesco.