Vivi Radicondoli 3.0. Il paese dei musicisti

Vivi Radicondoli 3.0. Parte la nuova fase per questo gioiello della provincia di Siena. Uno dei 19 comuni toscana sotto i mille abitanti. Dopo una fase di pericoloso spospolamento che ha toccato il fondo nel febbraio 2021 con 904 abitanti, piano piano la popolazione torna a salire. La rivoluzione porta la firma di Francesco Guarguaglini, sindaco visionario al quale la presidente di Anci toscana Susanna Cenni ha affidato la delega per la ripopolazione dei borghi. Radicondoli può contare su una bella ricaduta di soldi grazie alla presenza della geotermia e dunque di Enel che elargisce ricchezza. "E’ il comune con meno abitanti della provincia di Siena – dice il sindaco – e siamo uno dei 19 comuni in Toscana con meno di mille abitanti. Quando ho accettato di fare il sindaco, Radicondoli aveva un tesoretto di più di 20milioni di euro che non erano stati spesi da chi mi ha preceduto. Importanti risorse che arrivano da Enel, e che devono essere messe a disposizione della comunità, per farla stare bene. E da qui è nato il progetto Viva Radicondoli". Qui c’è il teleriscaldamento, si sta lavorando al fotovoltaico: "Vogliamo ambire a diventare il paese ideale che non ha consumo di anidride carbonica – dice Guarguaglini –. Tutto il comune ha vincolo paesaggistico per questo è poco antropizzato. Ma abbiamo già mappato case popolari ed edifici pubblici fuori dal centro storico dove si può installare il fotovoltaico. Siamo riusciti con Terre Clablate a portare la fibra". Ma il tema che sta più a cuore al primo cittadino è quello della socialità. Ed è davvero con orgoglio che racconta cosa questa comunità riesce a fare. Con il bando sulla prima casa la comunità piano piano torna a crescere. Al 31 dicembre 2023 eravamo 960. Abbiamo accolto due famiglie straniere in emergenza abitativa, una con 3 l’altra con 4 figli. C’è un comitato che tutti i giovedì aiuta i bimbi a fare compiti, ho preteso che ci fosse l’insegnamento dell’italiano per i genitori. I bambini sono anche nella scuola musica".

Ecco, la scuola di musica. Il diamante di Radicondoli. Nata per volere di una coppia foltosa che ha ristrutturato un vecchio convento del 1400 e trasformato in scuola di musica. E che scuola! Qui ci insegnano maestri diplomati al conservatorio. "E’ una scuola di alto livello – dice il sindaco – . Il 70% dei ragazzi under30 che vive a Radicondoli ha fatto musica". Insomma, un’eccellenza. "Abbiamo anche 41 abitazioni popolari - continua Guarguaglini – e curiamo la vita sociale con le associazioni: nel 2019 ricevevano 150mila euro, oggi abbiamo 11 associazione con 280mila euro. Realtà che fanno vivere il paese e chi viene da fuori entra subito nelle associazioni". Nel 2024 c’è stata una piccola flessione, meno dieci residenti. Il motivo? "C’è ritrosia a dare in affitto le abitazioni. Si preferiscono gli affitti brevi, si chiedono garanzie e poi servono soldi per l’adeguamento degli impianti anche per teleriscaldamento. Individuato il problema, abbiamo fatto bandi per andare incontro a queste problematiche".

Michela Berti