Vittorio Giunti e quel drappellone ‘umanizzato’

Sta per essere presentato il drappellone del luglio ‘23 e noi ricordiamo Vittorio Giunti che volle ‘umanizzare’ tutti gli elementi iconografici: come non riconoscere nell’Assunta del drappellone del 16 agosto 1919 il tratto di una bella popolana delle nostre terre, circondata da altrettanto ‘senesi’ angeli in un cielo finalmente tutto nostro. L’opera di questo conosciuto, ma non scriveremo mai abusato, pittore che ha dipinto così tanti drappelloni, qui sembra voler mettere sullo stesso piano cielo e terra, santi e senesi. Una bella metafora che ci piacerebbe rivedere nelle opere di oggi. Sopra ai tradizionali stemmi delle dieci consorelle ecco sfilare di profilo i paggi che recano fieri la balzana mentre dietro fa buona guardia il carroccio ed oltre ancora sfuma un Palazzo Pubblico che segna il tempo ma soprattutto il luogo della Festa. Una realizzazione sinuosa, non eccessivamente classica tantomeno retorica, che si stacca dalle altre del tempo ma anche di quelle dello stesso Giunti. Di classico, se proprio vogliamo cercare qualche elemento oltre ad una evidente leggibilità dell’opera, troviamo la cornice, allora piuttosto di moda, che segna ed evidenzia il tratto gentile di questo pittore. Da rivedere nel museo della Selva.

Massimo Biliorsi