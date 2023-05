Vittoria in A1, festa per i campioni Passerella al ’Pinsuti’ e poi il buffet

La festa dei campioni. Sabato 10 giugno il Tc Sinalunga celebrerà lo storico scudetto conquistato con la vittoria del campionato di serie A1 di tennis, la massima competizione nazionale a squadre. Un trionfo clamoroso con la vittoria sul Ct Palermo nella finalissima di Torino e un paese intero colmo di gioia per una vera e propria impresa sportiva. Una cavalcata inarrestabile guidata dai capitani Alvarez e Galuppo con un gruppo di giocatori che è riuscito a conquistare vittorie in campi prestigiosi. Il nome di Sinalunga è rimbalzato in tutta Italia grazie al tennis. Il 10 giugno alle ore 18 si parte con tennis e musica al teatro "Ciro Pinsuti" con la presenza delle squadre del circolo tra cui quella campione d’Italia al completo. Dopo, sportivi, tifosi e appassionati si sposteranno nel campo centrale del Tc Sinalunga (il n.3) dove ci sarà un grande buffet con il glorioso campo in terra rossa, scenario di successi importanti, sarà trasformato con la superficie protetta per accogliere tutti gli ospiti e sistemare i tavoli. Le prenotazioni sono già partite. Non mancheranno alla festa le istituzioni e tante personalità del mondo del tennis, sorprese di arrivi "famosi" non sono da escludersi. "Speriamo che sia una bella festa, noi ce la mettiamo tutta - commenta Marzio Bernardini, presidente del Tc Sinalunga - ci attendiamo davvero tante persone, l’impegno per un evento del genere non è da poco. Siamo contenti è giusto festeggiare una vittoria bellissima". Tra qualche mese poi si tornerà in campo (intanto lo hanno già fatto la squadra di B2 maschile e di B1 femminile) con il Tc Sinalunga che dovrà difendere il titolo di campione d’Italia. E servirà un’altra grande impresa. Ma la squadra sa come si fa, il gruppo è stato confermato con l’aggiunta di due giovani promesse del tennis azzurro, De Marchi e De Michele. "Era giusto premiare il gruppo che ha vinto - conclude Bernardini - a cui abbiamo aggiunto due ragazzi di talento che ci daranno una mano nel presente e nel futuro".

Luca Stefanucci