Vittoria del Palio di Piancastagnaio. Voltaia prepara i festeggiamenti

La contrada bianconera di Voltaia a Piancastagnaio si prepara a celebrare la 12.ma vittoria del Palio della Madonna di San Pietro ottenuta lo scorso 18 agosto nella pista del Parco tematico del paese, ottenuta grazie alla performance del cavallo baio anglo arabo Dubbio, di 5 anni montato dal fantino Silvano Mulas detto Voglia, già vittorioso tre volte nella pista amiatina. Una doppia festa per il popolo di via XX Settembre che si è anche aggiudicato il “Cupello” per le migliori sfilate del gruppo storico guidato dalle responsabili Gloria Agnorelli, Arianna Vinciarelli e Veronica Guerrini con il tradizionale piatto realizzato da Veronica Terzuoli.

Sarà una grande festa che si svolgerà nello spazio culturale e sociale ’Dante Cappelletti’ recentemente inaugurato dopo importanti lavori tra cui l’insonorizzazzione acustica della sala. Un locale dalla capienza di 400 persone messo a disposizione della comunità di Piancastagnaio e delle sue associazioni. Sarà una serata magica per la contrada di Voltaia che sta lavorando per l’evento che si terrà sabato 4 ottobre alle 21. La contrada di Voltaia è uno dei terzieri del paese che anticamente contraddistinguevano l’antico centro storico.Contrada piccola nel contesto urbano, unita con il motto ’Tutti uniti sotto la quercia’, che è il simbolo ufficiale assieme alla porta antica, che era una delle porte di accesso al paese.

Nell’albo d’oro delle vittorie, la contrada di Voltaia ha conquistato 12 vittorie dalla nuova edizione del Palio di Piancastagnaio avvenuta il 19 agosto 1979. Silvano Mulas detto Voglia ha vinto in Voltaia ha vinto il 18 agosto 2014 con il cavallo Jake. Nel 2016 Giosuè Carboni detto Carburo con il cavallo Jake e nel 2018 Giuseppe Zedde detto Gingillo che portò ancora Voltaia alla vittoria con Uron.

Giuseppe Serafini