’Vittoria’ al Museo Archeologico L’antico rilievo cambia sede

Preziosa testimonianza della Siena romana, il rilievo con Vittoria da ieri si trova nella sua nuova collocazione, all’ingresso del Museo Archeologico Nazionale del Santa Maria della Scala. E proprio il trasloco da Palazzo Piccolomini alla Postierla sembra aver dato un nuovo impulso al desiderio di approfondire la conoscenza di questo reperto. "L’operazione è stata resa possibile – ha sottolineato Lucia Cresti, presidente della Fondazione Santa Maria – dalla sinergia istituzionale tra Pinacoteca, Comune e Santa Maria. Solo facendo rete possiamo valorizzare il nostro patrimonio artistico". Un concetto ribadito anche dal vice sindaco Michele Capitani, intervenuto alla presentazione della nuova collocazione della Vittoria.

"Palazzo Piccolomini alla Postierla è un contesto tardo cinquecentesco – ha sottolineato invece il direttore della Pinacoteca, Axel Hémery – in cui la collocazione della Vittoria aveva poco senso. Non veniva valorizzata. Questa collocazione ne farà invece un’icona del Museo archeologico".

Il trasferimento, come lo stesso Hémery ha ricordato, è stato possibile grazie all’autonomia della Pinacoteca "che ci consente di prendere decisioni di questo tipo e incrementare quest’idea di museo diffuso per la città, promuovendo progetti comuni". Sul rilievo e la sua storia si sono soffermati Rossella Pansini, ricercatrice dell’Università di Siena, Marco Cavalieri, professore di archeologia romana e antichità italiche dell’Università di Lovanio, e Debora Barbagli, della Fondazione Santa Maria. Una datazione ancora incerta, che oscilla tra il periodo ellenistico e il primo secolo dopo Cristo per un’opera che compare per la prima volta nel 1810 nei registri redatti con la soppressione degli ordini religiosi con Napoleone. Nel 1931 è inserita da Ranuccio Bianchi Bandinelli in un elenco inviato alla Soprintendenza dove figurano vari oggetti da ritirare per il costituendo Museo. Ma Cesare Brandi la inserisce nel catalogo della Pinacoteca del 1933, dove è rimasta fino a ieri.

Riccardo Bruni