Vittime di reati: c’è il numero verde Ecco come ricevere assistenza

Una rete integrata di servizi per l’assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato, è questo il progetto dietro ‘rete Dafne Siena’, presentato ieri dalla Società della Salute Senese, di concerto con Regione e l’associazione del terzo settore Aleteia. L’iniziativa è nata del 2020 nell’ambito del progetto di ‘Giustizia riparativa per le vittime di reato’, ma solo adesso è arrivato alla fase attuativa, che consiste nella messa a disposizione del numero verde 800 777 811, dell’indirizzo [email protected] e di uffici sul territorio adibiti esclusivamente ad offrire supporto alle vittime di reato. "Mettiamo in campo delle azioni che vanno a cogliere istanze profonde in momenti di vita molto particolari per le vittime di reato – ha spiegato il presidente dell’SdS senese Giuseppe Gugliotti -; sappiamo che il reato non danneggia semplicemente il patrimonio, ma colpisce interiormente. Le persone che subiscono un reato sono psicologicamente molto provate e vanno supportate anche da questo punto di vista". Aleteia è l’associazione del terzo settore che si occupa del supporto alle vittime di vari tipi di reato, dal furto alle violenze, ed ha contributo a fondare ‘rete Dafne Italia’. A finanziare il progetto, di cui la prima pietra è stata posta nel 2020, ci ha pensato Regione versando 42 mila euro di contributi, sufficienti per un anno e mezzo. "Stiamo complessivamente lavorando sui temi della giustizia, e sappiamo che laddove c’è un reato c’è anche una vittima che ha bisogno di aiuto e sostegno", ha detto l’assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli. "Si parla di giustizia ma anche di salute, perché la salute è un concetto ampio, che risiede in un benessere psicofisico complessivo. Nelle nostre strutture ci avvaliamo di professionalità competenti, in grado di rivolgersi alle vittime di reato con un approccio psicoterapeutico e psicologico. La sede operativa di rete Dafne Siena è nel plesso della Società della salute da oggi siamo identificabili e raggiungibili, un valore assoluto". conclude Lorenzo Baragatti, direttore dell’SdS senese.

Eleonora Rosi