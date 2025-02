Vitap: nessuna apertura. L’azienda dice no a tutto per la rabbia dei lavoratori

Vitap dice no. "Nessun ritiro della disdetta della quattordicesima e dell’integrativo da parte dell’azienda e il primo passaggio, ora sarà l’assemblea con i lavoratori per le decisioni da prendere in fatto di mobilitazioni", afferma Daniela Miniero, segretaria generale di Fiom Cgil Siena, che da un mese segue la vicenda dei lavoratori del polo produttivo di via Pisana a Poggibonsi, accanto a Fim Cisl Siena con il segretario Giuseppe Cesarano. "Sono dispiaciuto – aggiunge dal canto suo Cesarano per Fim Cisl – del fatto che Vitap non abbia colto questa possibilità. L’esito rappresenta purtroppo una sconfitta per tutti. A questo punto occorre giocare a carte scoperte. Come Fim Cisl chiederemo all’azienda una verifica dei conti, da attuare in maniera congiunta, per conoscere le difficoltà oggettive che deve affrontare. Il problema a mio avviso adesso non è più esclusivamente la quattordicesima. Qui siamo davanti a un altro tema assai delicato: le tenuta stessa dell’azienda". All’ interno di un contesto di crisi, le sigle sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl, in un precedente incontro con Vitap, avevano indicato una possibile via d’uscita dalla fase di impasse, che va avanti da oltre un mese, proponendo il congelamento della quattordicesima dei lavoratori nell’arco di un biennio per mettere in piedi, in sostituzione, un premio di risultato, sulla base degli obiettivi, per gli oltre quaranta dipendenti di Vitap. Azienda poggibonsese che in altre circostanze aveva fornito la propria disponibilità verso le maestranze in forza all’organico per arrivare a un confronto in grado di sfociare a soluzioni che, in passato, avevano avuto sbocchi favorevoli su ogni versante. Per la giornata di ieri era attesa, via mail, la risposta. "Che è stata negativa ad opera dell’azienda - aggiunge Miniero - e di questo esito ho informato la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni: un atto dovuto, visto che proprio la sindaca si era attivata per convocare un incontro fra le parti in Palazzo comunale, così come è avvenuto il 22 gennaio". Miniero attacca: "Un mio commento alla vicenda? Devo constatare una condotta non responsabile sulla questione, ad opera di Vitap. Un comportamento che rischia a mio parere di ripercuotersi addirittura sull’azienda stessa. Convocheremo un’assemblea con i lavoratori per prendere le decisioni riguardo alla mobilitazione".

Paolo Bartalini