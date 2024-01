Vitale: "Autorizzato il pagamento il 5 gennaio"

La questione del pagamento dei ratei contrattuali delle supplenze brevi è una questione che tutte le scuole conoscono bene. E anche il ministero dell’istruzione, il Miur. Che ha comunicato nei giorni scorsi un’emissione speciale per i pagamenti con i fondi previsti sui conti entro il 18, forse il 19 gennaio. Di più: il ministero, evidenzia che si tratta di un problema, quello dei ritardi di pagamento dei supplenti precari, che si trascina dal 2013. E generalmente avviene fra febbraio e marzo per problemi burocratici. Il Miur intenderebbe risolverlo definitivamente assicurando una gestione efficiente dei pagamenti in futuro.

Quanto al caso di Abbadia, contattata la dirigente scolastica dell’Avogadro Maria Grazia Vitale, conferma "che le rate sono state autorizzate per il pagamento dal 2 al 5 gennaio, quella del docente insieme a moltissime altre. Non è infatti l’unico caso. Si è sbloccata la situazione". Che dipende, come detto, dalla capienza dei fondi sul portale NoiPa.

"Una situazione che ai dirigenti ovviamente dispiace, esprimere la solidarietà è il minimo. La nostra oltretutto, per la collocazione geografica, è una scuola di periferia per cui si fa fatica anche ad accettare le supplenze", osserva la dirigente Vitale.

La.Valde.