Vita nell’inferno Ucraina: "La notte sogno i piccoli calciatori che allenavo"

di Valerio Pascucci

"Nostalgia di Siena e dell’Italia? L’avevo anche prima, figurarsi adesso con la guerra". Le parole sono di Dino Mariotti, senese di 80 anni, da oltre dieci in Ucraina, ex dipendente dell’Università di Siena, pensionato dal 1994 ed approdato in un piccolo paese sulla sponda occidentale del grande fiume Dnieper ad un centinaio di chilometri da Kiev. Non nasconde tristezza e rimpianti quando afferma che ciò che gli manca di più è la pace e la libertà. Nel 2013 scelse di seguire la donna che aveva conosciuto a Siena dove faceva la badante come tante sue connazionali. Si sposarono e si stabilirono in un piccolo paese vicino a Cherkasy (città che ha subito pesanti bombardamenti negli scorsi mesi di settembre e ottobre). Una casetta con un piccolo appezzamento di terreno che Dino coltiva ancora, "quando il cielo è sgombro da droni e missili", precisa. "Era una vita serena, accanto alla donna che amo, con le sue due figlie e i nipoti che venivano a trovarci spesso riempiendo la casa di allegria".

Poi il 22 Febbraio 2022…

"Sì, come si può facilmente immaginare da allora è cambiato tutto. Avevo qualche piccolo problema di lingua, di religione, di abitudini, ma niente in confronto a quello che stiamo passando adesso. La mia pensione in euro mi permetteva di vivere abbastanza bene, mentre ora tutto è diventato così caro che risulta difficile arrivare a fine mese".

Ha pensato di tornare in Italia?

"Sì che ci ho pensato, ma viaggiare oggi non è affatto agevole, non ci sono voli né in partenza né in arrivo. Gli unici mezzi sono i pulmini che ancora oggi portano le badanti, ma è un viaggio di 3 giorni, talmente massacrante da renderlo sconsigliato per le mie condizioni di salute. E poi non saprei dove andare. A Monteroni, dove abitavo, non ho più nessuno, ho un fratello lontano da Siena, anche lui anziano al quale non posso chiedere nulla".

Ha conoscenti italiani con cui si incontra?

"Adesso nessuno. Sono uno dei 400 italiani rimasti in questo Paese secondo le stime del consolato di Kiev, prima eravamo molti di più. Venni in Ucraina insieme a Loriano Trapassi, pensionato del Tra.In. anche lui sposato con una donna Ucraina, purtroppo è morto di Covid ma almeno non ha visto la guerra".

Già, la guerra. Come la vive?

"Non si può descrivere. Le sofferenze fisiche sono immense: l’inverno scorso sono mancati quasi sempre energia elettrica e gas. Nelle città ci sono spesso gli allarmi e la gente scappa di casa. Questo non è vivere, sempre con la paura di qualche missile, ti prendono i crampi allo stomaco che salgono pian piano fino alla gola. E la testa va per conto suo, non fai più ragionamenti razionali, perché di razionale non c’è niente in quello che ti cade davanti agli occhi. Poi c’è l’odio, la confusione, l’ignoto dietro ogni accadimento, la paura che il vicino sia una spia o che creda che lo sia tu".

Quali ricordi l’aiutano ad alleviare le sofferenze?

"I bambini dell’U.S.Monteroni, ho avuto la gioia ed il privilegio di insegnare loro i primi rudimenti del calcio. Qualche volta li sogno e almeno in quei momenti trovo un po’ di serenità. Poi mi sveglio e… c’è la guerra".