Visite gratuite ai bambini Il Rotary Alta Valdelsa si attiva per gli Under 14

di Paolo Bartalini

Visite specialistiche gratuite per i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie. Il Rotary club Alta Valdelsa dà vita al proprio service per i ragazzi under 14 residenti nei comuni di Poggibonsi, Colle, Casole e Radicondoli all’interno del circondario geografico dello stesso club organizzatore. Una iniziativa che si avvale del patrocinio dell’Ordine dei Medici della Provincia di Siena e che offre la possibilità ai genitori di prenotare appuntamenti per i loro figli direttamente presso gli studi degli specialisti che hanno aderito al progetto.

"Saranno visite di screening, senza prescrizione di farmaci o esami laboratoristici o strumentali. Le decisioni in tal senso spetteranno solo al pediatra o al medico di base": è quanto spiega Emilio Battisti, referente di un service, denominato "Rotary & Salute", giunto alla tredicesima edizione e in programma da lunedì 27 marzo a sabato 1 aprile. "E’ stato approntato un ricettario ad hoc per questa manifestazione – si ricorda ancora dal Rotary club Alta Valdelsa – con il logo e la descrizione dell’iniziativa. I medici, una volta terminata la visita, dovranno scrivere le osservazioni e le conclusioni diagnostiche sull’apposito documento che sarà poi inoltrato al pediatra o al medico di base, tramite i genitori del minore, secondo un consolidato metodo di rispetto dei propri ambiti professionali e della privacy". All’opera un team di medici specialisti dell’area valdelsana per i diversi ambiti di intervento: Cardiologia, Claudio Bianchini, Antonella Florian; Chirurgia Pediatrica e Urologica: Giovanni Di Maggio; Dermatologia: Piero Ciofi; Dietista: Monica Federico; Endocrinologia (disturbi della crescita e del peso): Giovanna Municchi; Ginecologia: Sandro Razzi; Logopedista: Stella Campanella; Neurologia Pediatrica: Federica Lotti; Oculistica-Ortottica: Fulvio De Pascalis, Chiara Bellavita (ortottista), Leonardo Ciompi; Odontoiatria: Francesco Pratelli; Otorinolaringoiatria: Walter Livi, Alessia Giorli; Ortopedia: Carlo Cervelli; Psicologia-Psicoterapia: Erika Console; Reumatologia: Emilio Battisti.