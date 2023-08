Visita al fantino infortunato L’abbraccio a Brigante dello staff Palio dell’Oca

"Verremo a trovarti tutti assieme per abbracciarti e rivivere le emozioni di un’incredibile vittoria". Promessa mantenuta. Lo staff Palio dell’Oca al gran completo o quasi (mancavano il veterinario Duccio Pellegrini e il maniscalco Zeus Nebel detto Lele), capitanato da Stefano Bernadini, si è recato nel pomeriggio di sabato a Grosseto dove è ricoverato Carlo Sanna detto Brigante, il fantino che in occasione della rovinosa caduta al primo San Martino, impattando con il cavallo della Giraffa, ha riportato la frattura esposta della caviglia sinistra. Un brutto infortunio che lo ha visto costretto a rimanere per circa un’ora e mezzo all’interno della Cappella di Piazza, in compagnia del suo fido scudiero, il guardia fantino Omar Lio (il secondo in basso da destra nella foto) che lo ha immediatamente soccorso, senza mollarlo neppure per un secondo.

Dopo l’intervento chirurgico, Brigante è stato trasferito all’ospedale di Grosseto dove dovrà resterà ancora per alcuni giorni, sottoponendosi a cure specifiche. "Lo abbiamo trovato abbastanza su di morale – afferma il capitano Stefano Bernardini – nonostante il grave infortunio, le flebo e il gesso che gli è stato applicato subito dopo l’operazione. Era in compagnia della moglie Federica che lo ha seguito come un angelo custode e che tutti i giorni lo va a trovare, facendo la spola tra Casetta e Grosseto. Ci ha confessato che avrebbe preferito vincerlo a cavallo questo Palio, ma è anche vero che questa vittoria rimarrà nella storia con il suo nome ben impresso".

Queste le parole del capitano, a cui fanno seguito quelle del mangino Antonio Cinotti, nipote del grande Antonio che fu capitano dell’Oca per lunghi anni e figlio di Marcello, anch’egli ex dirigente di Contrada: "Appena arrivati all’ospedale di Grosseto, abbiamo scorto in alto su una terrazza del nuovo padiglione del Policlinico, Carlo che ci salutava sbracciandosi. L’incontro è stato di una cordialità estrema – prosegue Cinotti – anche se difficilmente Carlo fa trapelare le proprie emozioni, ma in questo caso si è percepita benissimo tutta la sua contentezza nel vederci. Ci ha confessato di essere preoccupato per i cavalli della sua scuderia e nonostante che abbia dei bravi ragazzi che ci stanno pensando, si è visto costretto a richiamare il suo aiutante che era in vacanza. Ci ha parlato della sua terra, la Sardegna, del suo paese Sindia, nel cuore della provincia di Oristano. Lo abbiamo visto stanco e provato e ancora un po’ dolorante, ma tutto sommato felice di raccontare questa storia incredibile".

Roberto Rosa