Visita ’ad limina’ dei vescovi toscani. Il Cardinale Lojudice da Papa Francesco

Dal 4 al 8 marzo prossimi il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena- Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, prenderà parte alla visita ’ad limina’ a Roma prevista per la Conferenza Episcopale Toscana. Il 4 marzo alle 9 è prevista l’udienza con il Santo Padre Francesco. Nei giorni successivi i quindici vescovi della Toscana avranno una fitta agenda di incontri e di confronto con i dicasteri vaticani. Ogni giorno al mattino verrà celebrata la Santa Messa in una delle quattro basiliche papali di Roma, ovvero a San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura.

La visita ’ad limina’ (Ad limina apostolorum) è l’incontro che, ogni cinque anni, i vescovi di tutto il mondo hanno in Vaticano con il Papa, con l’obiettivo di illustrare quali siano le particolarità che contraddistinguono la loro Regione ecclesiastica dal punto di vista religioso, sociale e culturale, quali siano i nodi maggiormente problematici dal punto di vista pastorale e culturale e, infine, confrontarsi su come interviene la Chiesa ’particolare’ su questi problemi.