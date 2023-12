Virtus, festa per i 100 anni. Tutto il paese alle Piramidi. Sabato la medaglia d’oro

Non è una ricorrenza semplicemente legata ad un manipolo di appassionati, ma una vera festa di popolo nel paese del Garbo. La grande Virtus, la compagine calcistica cittadina che qui affonda le radici in ogni famiglia, compie 100 anni e gli ascianesi non lasceranno passare inosservato il compleanno. Domani alle Piramidi, (Asciano Scalo) grande festa e sabato 16 consegna delle onoreficenze cittadine a partire dalle 15,30 in una delle sale più belle del Museo Cassioli. "Essere riusciti a conservare per cento anni la stessa ragione sociale, è la prima soddisfazione. Per me è un onore essere riuscito a guidare per un pezzo della sua storia questa società così longeva, pur superando i mille problemi che i club di provincia come il nostro affrontano in questo frangente". A parlare è uno che ha accompagnato a lungo la storia della Virtus, Giacinto Beninati, presidente dalla stagione 1997-98, uno staff di circa 20 collaboratori, quasi 120 tesserati, quattro squadre di giovanissimi a partire dai nati nel 2011, 8 allenatori più quello della prima squadra e un preparatore per i portieri. "Attualmente militiamo in prima categoria. Grazie all’ottimo lavoro di mister Alessio Ghini siamo nella parte alta della classifica e inseguiamo il Radicondoli. Solo per ricordare qualche soddisfazione più recente, la vittoria del campionato nel 2017 con relativo passaggio di categoria con ben 16 ascianesi nella rosa, quattro calciatori dei paesi circostanti ed uno straniero residente qui. Cosa dire invece del biennio 19982000, due passaggi di categoria in due anni?". Beninati non nasconde neppure le difficoltà di un lavoro basato di fatto sul volontariato. La squadra si finanzia con la scuola calcio, il torneo giovanile di maggio, qualche cena sociale e altri tornei, in realtà sempre meno dopo la pandemia del Covid. Ma la passione per il calcio ad Asciano è più antica della Virtus. In realtà fino all’anno di fondazione c’era già una squadra che si chiamava Unione Sportiva Ascianese. Ma nel 1923 per l’appunto nasce la Virtus, primo presidente Odilio Casini. Durante il fascismo (1928) la squadra è costretta a prendere un nome decisamente più adatto ai tempi: S.S. Audax, per riprendere il suo nome originale nel dopoguerra. Fino al 25 aprile 1990 quando, con una amichevole Siena-Pisa, viene inaugurato lo stadio nuovo, per la gioia dei tifosi. "Questa grande storia ci inorgoglisce – chiosa il presidente Beninati – e ci dà la forza di andare avanti e superare le difficoltà".

Rosario Simone