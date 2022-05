L'ambasciatrice McCain in vacanza a Montalcino

Siena, 24 maggio 2022 - "Un sogno diventato realtà". Cindy McCain, ambasciatrice degli Stati Uniti presso le agenzie dell'Onu a Roma, ha festeggiato il proprio compleanno in Toscana insieme ai figli James McCain e John Sidney McCain IV. Nel loro tour alla scoperta delle bellezze toscane c'era anche Montalcino che continua ad affascinare vip da tutto il mondo e dagli Stati Uniti in particolar modo. Cindy McCain è la vedova del senatore repubblicano John McCain, veterano del Vietnam e colui che sfidò nel 2008 Barack Obama per diventare presidente degli Stati Uniti.

La famiglia McCain, accompagnata da una importante scorta di sicurezza, ha visitato a Montalcino Villa I Cipressi, realtà produttrice di Brunello guidata da Hubert Ciacci che a Montalcinonews.com ha fornito qualche dettaglio in più: "Si sono fermati da noi e hanno visitato l'azienda degustando i nostri vini. Disponibili e cordiali si sono complimentati per la cantina ed hanno comprato un buon numero di bottiglie di Brunello che porteranno negli States". I McCain hanno visitato Villa I Cipressi sabato mattina (il giorno del compleanno di James McCain, la madre Cindy compieva gli anni il giorno precedente) assaggiando Rosso di Montalcino, Brunello e Riserva e, secondo quanto raccolto da Montalcinonews.com, sono stati ospiti a Buonconvento nella struttura Casali di Bibbiano. Per loro giorni felici e spensierati in un weekend baciato dal sole. Tra le varie tappe anche quella di Montepulciano alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche della "perla del Cinquecento" e dei suoi vini.