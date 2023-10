"Violenze sessuali e riti satanici. Assolti i due genitori affidatari. Nessuna riduzione in schiavitù"

di Laura Valdesi

SIENA

Abusi sessuali, avvenuti a Siena e nelle immediate vicinanze. Ma anche nel corso di presunti riti satanici durante i quali alla giovane donna veniva fatto il segno della croce sulla fronte, pronunciando al contempo una sorta di preghiere e frasi cantilenanti. Sarebbe accaduto all’interno di uno studio di registrazione, insonorizzato, alla presenza di un crocifisso capovolto e di uomini a volto coperto. Ma il gup del tribunale di Milano Sofia Fioretta ha dato un colpo di spugna alla tesi della procura, sostenuta da pm Stefano Ammendola, assolvendo con formula piena - "il fatto non sussiste" – la coppia accusata anche di riduzione in schiavitù della donna allontanata da casa nel 1999 dai servizi sociali e accolta appunto dai coniugi affidatari. Che avrebbero considerato, sempre secondo l’accusa, la giovane come loro proprietà. Erano stati chieste, con rito abbreviato, pene rispettivamente di 8 anni per l’uomo (che adesso ne ha 67) e di 6 per sua moglie, 62enne, difesi rispettivamente dagli avvocati Luigi De Mossi e Francesco Poggi. "Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto. Non c’era a mio avviso una struttura probatoria che poteva sostenere le accuse, di qui infatti l’assoluzione avvenuta con formula piena", commenta a caldo l’avvocato De Mossi.

In aula a Milano ieri mattina non c’era la giovane donna, che adesso ha 41 anni, e che aveva denunciato anche torture, al termine di presunti riti satanici, simili all’infibulazione con la cucitura dei genitali. Non c’erano neppure gli imputati in tribunale. Soltanto gli avvocati. "La parte civile è rimasta esterrefatta della decisione", interviene dopo il pronunciamento Massimo Rossi, il legale che segue da tempo il caso. "Letta brevemente e rapidamente la sentenza ritengo che il giudice abbia visto solo una minima parte del fascicolo. E che, quindi, con il verdetto in questione sia stata data voce solo ed esclusivamente all’ipotesi difensiva, cosa non nuova in questa vicenda". L’avvocato Rossi annuncia ricorso in appello e conferma che lo presenterà anche la procura. "Ovviamente ci dobbiamo misurare con quello che sta nel fascicolo e non altro. E ciò porta, a mio avviso, ad una condanna degli imputati non ad un’assoluzione. Comunque sia le sentenze si impugnano e non si giudicano, come detto farò ricorso. Tuttavia rilevo un’altra sentenza sorprendente in questa vicenda dopo che la procura milanese aveva lavorato molto bene – osserva l’avvocato Rossi – trovando elementi di riscontro anche a 12 anni di distanza. Un gip aveva emesso la misura cautelare: tutto ciò credo che non sia basato sul nulla. C’erano elementi. E allora se era così sarebbe stato opportuno valorizzarli e non escluderli come mi sembra che faccia la sentenza. Non li tocca neppure. Una sentenza, per così dire, a teorema assolutorio".