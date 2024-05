Violenze e presunti riti satanici. Coppia assolta, oggi la loro verità

Abusi sessuali, avvenuti a Siena e nelle immediate vicinanze. Ma anche nel corso di presunti riti satanici durante i quali alla giovane donna veniva fatto il segno della croce sulla fronte, pronunciando al contempo una sorta di preghiere e frasi cantilenanti. Sarebbe accaduto all’interno di uno studio di registrazione, insonorizzato, alla presenza di un crocifisso capovolto e di uomini a volto coperto. Il gup

del tribunale di Milano Sofia Fioretta aveva dato un colpo di spugna alla tesi della procura, sostenuta da pm Stefano Ammendola, il 27 ottobre scorso assolvendo con formula piena la coppia

accusata anche di riduzione in schiavitù della donna allontanata da casa nel 1999 dai servizi sociali e accolta appunto dai coniugi affidatari. Che avrebbero considerato, sempre secondo l’accusa, la giovane come loro proprietà. Erano stati chieste, con rito abbreviato, pene rispettivamente di 8 anni per l’uomo (che adesso ne ha 67) e di 6 per

sua moglie, 62enne, difesi rispettivamente dagli avvocati Luigi De Mossi e Francesco Poggi. A marzo si è celebrato il processo di appello, sempre a Milano, che ha confermato la sentenza di assoluzione iniziale. Di questo si parlerà oggi a Milano nella conferenza stampa convocata dagli avvocati Luigi De Mossi e Francesco Poggi, difensori degli imputati, dopo che la vicenda è finita anche su Rete4 e su tutti i giornali nazionali.