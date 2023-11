Violenza sulle donne, già 16 casi. Il questore: "Ci sono più denunce"

Siena, 19 novembre 2023 – Proprio ieri il ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin ha reso drammaticamente chiara l’esigenza di portare avanti un programma sociale volto all’estirpazione di ogni tipo di violenza sulle donne. In questa direzione va l’iniziativa che si terrà il 22 novembre alle 10 nell’aula magna del Rettorato dell’Università di Siena dal titolo ‘…questo non è amore’. L’evento fa parte del cartellone allestito dal Comune di Siena in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Parteciperanno al dibattito moderato da Matteo Borsi, il questore Pietro Milone, il magistrato Serena Menicucci, Vittoria Doretti, ideatrice e responsabile regionale del ’Codice rosa’, Rossana Salluce, vice presidente dell’associazione ‘Donna chiama Donna’, l’assessore alle Pari opportunità del Comune Micaela Papi e il prefetto Vittorio Rizzi. Prenderanno parte all’evento anche due classi del liceo Galileo Galilei e due classi del Tito Sarrocchi. Il programma per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne culminerà il 25 novembre quando, oltre ai tanti convegni in programma, verrà illuminata di arancione la Cappella di Piazza del Campo in sostegno della campagna ‘Orange the world’ e si svolgerà la commemorazione ‘Un fiore, una pianta, per le donne vittime di violenza’ a cura dell’assessorato al Decoro urbano. Parlano da soli i numeri dati dal questore Pietro Milone sulla situazione a livello locale: "Il numero di violenze denunciate nell’ultimo decennio è costante, nonostante siano state introdotte diverse misure – ha detto –. Ma questo potrebbe anche essere dovuto al fatto che c’è più facilità a denunciare e quindi le denunce sono aumentate". Nel dettaglio, c’è stato un incremento costante che ha riguardato la segnalazione ‘reati spia’, cioè maltrattamenti, violenze sessuali e atti persecutori. "Grazie agli strumenti di prevenzione le denunce stanno aumentando. Nel 2022 abbiamo fatto 17 ammonimenti – ha detto – di cui 12 di iniziativa del questore, quest’anno a ottobre ne contiamo 12, ma ne abbiamo 4 pronti a breve. Sono provvedimenti importanti perché la recidiva è dell’1%".