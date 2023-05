Violenza su una disabile ’Comprata’ con doni e soldi Il pm chiede tre condanne

Presunta violenza su una giovane disabile, il processo è arrivato dopo lunghi anni alle battute finali. Una vicenda di particolare delicatezza che ha scosso nell’ormai lontano 2017 un paese della Valdichiana dove vennero arrestate dalla polizia tre persone molto conosciute: un pensionato ed una ex insegnante, un ex dipendente comunale. Secondo l’accusa – il processo si è svolto finora a porte chiuse tranne l’udienza iniziale – ci sarebbero state appunto presunte violenze nei confronti di una ragazzina particolarmente vulnerabile. Che sarebbe stata ’comprata’, questa l’ipotesi che ha portato avanti il pm Serena Menicucci, con il dono di qualche piccola cifra oppure facendole dei regali. Ad insospettire la famiglia erano stati proprio alcuni oggetti che aveva la giovane, profumi per esempio o anche piccole somme che non avrebbe dovuto invece possedere perché di solito le davano solo pochi spiccioli. In cambio di questo sarebbero avvenuti baci e toccamenti reciproci con la giovane. Accuse che sono state duramente contestate nel corso dell’intero processo dai tre difensori degli imputati, l’avvocato Alessia Arcangeli per l’ex dipendente comunale che era stato chiamato in causa per tre episodi, quindi l’avvocato Emanuele Felici che assiste l’ex insegnante e Daniele Federici che invece difende il pensionato. All’avvocato di parte civile Erika Fattorini, che aveva seguito sin dalle prime battute e dall’incidente probatorio la giovane, è subentrata la collega Silvia Pellegrini.

Il pm Serena Menicucci, che ha condotto con grande scrupolo l’istruttoria dibattimentale, ha parlato per circa tre ore ieri davanti al collegio presieduto da Simone Spina concludendo con la richiesta di condanna per i tre imputati: 7 anni e sei mesi per il pensionato di 66 anni, sei anni per gli altri due. Dopo il pm ha parlato l’avvocato di parte civile, quindi dopo le 13 l’udienza è terminata. Nella prossima, che si svolgerà il 25 maggio, la parola passa alle difese e poi il collegio dovrebbe ritirarsi per la camera di consiglio e la sentenza su una delle vicende più delicate approdate in tribunale negli ultimi anni.

La.Valde.