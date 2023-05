Violenza su minorenne dentro un ufficio pubblico

di Laura Valdesi

Violenza sessuale su un minorenne. Un ragazzino. In un luogo pubblico che dovrebbe essere patrimonio di tutti e invece, sostengono gli investigatori, risulta palcoscenico nel quale avvenivano i presunti ’approcci’ nei confronti di un giovane che vive nella nostra provincia. E’ accaduto a Siena, poco più di un anno fa. Era febbraio. Una vicenda delicatissima che vede per questo indagato, e adesso rinviato a giudizio, un uomo di 59 anni. Dipendente pubblico. Così ha deciso il gup Chiara Minerva al termine dell’udienza preliminare dove la procura ha chiesto ed ottenuto la celebrazione del processo. Inizierà a settembre.

L’uomo, che in passato era già stato indagato per aver molestato un altro giovane sempre sul luogo di lavoro, secondo l’accusa avrebbe preso di mira il ragazzino che ancora non aveva compiuto 18 anni. Nel periodo in cui frequentava l’ufficio pubblico sarebbero avvenuti infatti i presunti toccamenti da parte del 59enne che avrebbe fatto riferimenti sessuali inequivocabili. Pochi giorni dopo era scattata la denuncia alle forze dell’ordine con le indagini condotte nel massimo riserbo da parte della stazione dei carabinieri di Siena.

Importante cristallizzare il racconto della presunta vittima, cosa che è avvenuta nel successivo incidente probatorio. Un passaggio fondamentale per evitare di costringerlo più volte a ripetere la sequenza degli episodi. Nel corso dell’inchiesta sono stati inoltre sentiti anche i genitori del ragazzino unitamente ad altri dipendenti dell’ente pubblico che lavoravano lì proprio nei giorni in cui sarebbero accaduti i fatti. Il giovane, che adesso è maggiorenne, sarebbe stato anche seguito da uno psicologo.

Il 59enne, che abita in un paese della provincia anche se lavora a Siena, è difeso dall’avvocato Maurizio Forzoni con cui affronterà il processo. La vittima, invece, si è affidata all’avvocato Gabriele Cresti.