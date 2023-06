Violenza sessuale su una 15enne Interrogato coetaneo della giovane

di Laura Valdesi

SIENA

Giovanissimi. Entrambi 15 anni. Protagonisti dell’ennesima vicenda che pone in risalto quanto sia difficile, fra adolescenti, gestire le emozioni. E muoversi correttamente in quel mondo fatto di sfumature e percezioni, di necessaria sensibilità per l’altro, che riguarda il sesso. I primi approcci. Non sarebbe riuscito a comprendere quando era l’ora di smettere, il 15enne che nell’autunno 2020 si era appartato con una coetanea. Entrambi vivono nella nostra provincia. L’inchiesta della procura dei minori era partita dalla denuncia dell’adolescente. Una ricostruzione di quei momenti, cristallizzata nell’incidente probatorio, che ha portato ieri il giovane, assistito dall’avvocato Emiliano Bianchi, davanti al tribunale dei minori, essendo stato rinviato a giudizio nel novembre scorso. Violenza sessuale l’accusa da cui doveva difendersi. Il ragazzo, dopo quasi tre anni dal fatto, ha compiuto un percorso virtuoso e responsabile. E’ maturato. Il suo legale ha nuovamente chiesto la messa alla prova che, al termine di un lungo e delicato interrogatorio, è stata concessa dal giudice. Di qui il rinvio ad ottobre per definire il relativo programma .

Era successo quando la pandemia aveva lasciato un piccolo spiraglio di libertà ai rapporti sociali fino ad allora rarefatti e condizionati dal covid. Si erano appartati, da soli. Nessuno aveva assistito alle avances pesanti del 15enne che voleva più delle semplici effusioni. L’avrebbe toccata tentando anche di andare oltre, come se fosse una donna. Lei però non voleva, gli avrebbe ripetuto di fermarsi. Non ci sarebbe stato alla fine un rapporto completo. Ma quell’approccio era terminato in ospedale dove i medici si erano presi cura dall’adolescente, dopo averla visitata lenendo il suo disorientamento.