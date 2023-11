Violenza sessuale su minorenne: arrestato

Non si aspettava sicuramente di essere arrestato appena arrivato all’aeroporto di Pisa. Forse neppure immaginava di essere ricercato dal novembre 2022 per via di una pena da scontare di 3 anni. Per una vecchia vicenda, risaliva al 2021, quando l’uomo era finito nel mirino delle forze dell’ordine a causa di un’accusa per molestie sessuali nei confronti di una minorenne. Un reato molto grave. L’uomo, un 67enne marocchino, è stato arrestato dalla polizia di frontiera dell’aeroporto Galilei di Pisa, nell’ambito delle verifiche documentali sui passeggeri extra-Schengen. Due erano i passeggeri in arrivo allo scalo di Pisa destinatari di ordini di cattura. Si trattava appunto del cittadino marocchino, finito nei guai per il comportamento nei confronti della ragazzina, e di un albanese.

Il primo, 67enne, condannato dalla corte d’Appello di Firenze che deve espiare una pena residua di 3 anni di reclusione per violenza sessuale ai danni di minore commessa a Siena nel 2012, era ricercato dal novembre dello scorso anno. Il secondo, 34enne, condannato dalla corte d’appello di Ancona, con una pena residua da scontare di poco meno di 2 anni di reclusione e pagare una multa di 400 euro per furti commessi nel 2015 nel Pesarese, era ricercato da luglio. Entrambi sono stati associati al carcere Don Bosco di Pisa.