Violentò minore, espulso. Polizia rintraccia 25enne

Siena, 4 maggio 2023 - Era stato condannato per un reato particolarmente odioso e poi espulso dall’Italia, ma si era nascosto evitando di lasciare il nostro Paese. Ora la Polizia di Stato di Siena lo ha rintracciato e imbarcato a Fiumicino su un volo per il suo Paese. Protagonista un cittadino rumeno di 25 anni, già condannato per violenza sessuale su minori.

L’uomo era stato scarcerato a luglio 2022, a Foggia, dopo aver scontato la pena per violenza sessuale aggravata in danno di un minore di dieci anni, legato a lui da vincoli di parentela.

A quanto risultava, si era stabilito nella provincia di Foggia dove avrebbe dovuto lavorare come bracciante agricolo. Ma in realtà, di fatto, come accertato dagli agenti della Polizia, si era stabilito da un cugino che abita in provincia di Siena, a Sinalunga.

Gli agenti dell’ufficio immigrazione hanno, però, approfondito gli accertamenti sul suo conto. E hanno potuto riscontrare che a suo carico esisteva un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Foggia al quale non aveva, però, ottemperato, restando sul territorio nazionale e trasferendosi, appunto, nel Senese.

Considerata, pertanto, la gravità della pregressa condanna e accertata la sua pericolosità sociale, il prefetto di Siena Matilde Pirrera martedì 2 ha emesso nei suoi confronti un decreto di allontanamento, con contestuale provvedimento di esecuzione del questore di Siena Pietro Milone.

Il provvedimento è stato immediatamente convalidato dal tribunale civile di Firenze ed è stato eseguito nella mattinata di ieri. L’uomo è stato condotto all’aeroporto di Fiumicino e imbarcato da personale della questura di Siena su un volo diretto in Romania.