Violenza sessuale, espulso cittadino pakistano

Valdelsa (Siena), 6 giugno 2023 – Provvedimento di espulsione della Questura di Siena a carico di un cittadino pakistano che si era trasferito in Valdelsa. Aveva alle spalle una condanna per violenza sessuale, reato commesso alcuni anni or sono in Friuli Venezia Giulia.

Z.I. (queste le sue iniziali), quarantacinquenne, da quando è arrivato in Italia nel 2016 ha vissuto a Udine e proprio nel capoluogo friulano ha ottenuto il permesso di soggiorno per protezione internazionale.

Ma nel corso del 2021 a suo carico era stata emessa condanna per violenza sessuale, sulla base di una vicenda che aveva avuto per teatro la città di Udine nel 2018: un fatto che si era verificato nei giardinetti del locale ospedale, vittima una donna. Dopo la condanna, l’uomo si era stabilito in territorio valdelsano, trovando una autonoma sistemazione in zona, e aveva richiesto il permesso di soggiorno alla Questura di Siena.

Istanza però rifiutata. "Impossibile il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno: chi commette gravi reati non può ottenerlo", si spiega dalla Questura. Che ricorda anche che finora "non è stato possibile procedere alla sua espulsione in quanto l’uomo di origine pakistana si è dichiarato a rischio di vita per l’eventuale rientro nel suo Paese, attivando in suo favore le istanze di protezione internazionale".

Analizzando il suo racconto, l’apposita commissione per i rifugiati ha detto no a tale richiesta. I ricorsi presentati contro la decisione, sono stati sempre respinti. Pertanto l’Ufficio Immigrazione si è adoperato per il suo rimpatrio. Al cittadino pakistano è stato poi notificato un ulteriore provvedimento del Questore di Siena a lasciare immediatamente il territorio nazionale, ma l’uomo avrebbe di nuovo ostacolato la sua partenza dall’Italia dichiarando di non possedere il passaporto.

"Essendo impraticabile l’immediato rimpatrio - si fa sapere ancora dalla Questura senese, in conclusione - gli agenti hanno dovuto scortare il quarantacinquenne fino a un Centro di permanenza (Cpr), per le pratiche da espletare per il suo rientro in Pakistan".

