La violenta, poi lei fugge: condannato a sette anni

Siena, 15 febbraio 2024 – ”Contatta un’amica. E’ notte, in mezzo al bosco. Non sa dove si trova. Le dice, piangendo: ’sono stata violentata’". Inizia così la corsa verso la salvezza di una donna che era venuta in Italia per lasciarsi alle spalle un passato segnato da altre violenze. E da una vita difficile nel Paese da cui era emigrata. Le forze dell’ordine erano riuscite a trovarla, geolocalizzandola, mentre si nascondeva, impaurita e tremante, nella vegetazione sperando nell’arrivo di una mano tesa. Che non le avrebbe fatto del male come quello sopportato poco prima, a lungo, ad opera di un uomo che, credeva la vittima, voleva aiutarla a trovare un lavoro per un amico. Con questa scusa era riuscito a farla salire in macchina. Poi, chiuse le portiere, l’inizio del viaggio verso l’abisso della violenza. Non sapeva dove la stava conducendo. Decine di chilometri lontano da Siena. A salvarle la vita era stato, svela il pm Serena Menicucci durante la requisitoria, un cartello de "L’Eroica", la famosa corsa ciclistica. Lo scorgeva dal punto in cui si era rifugiata, una volta riuscita a fuggire correndo a perdifiato nel bosco approfittando, così aveva raccontato durante la denuncia, di una telefonata a cui l’imputato aveva risposto. La sua ricostruzione è netta. "Dice subito che è stata violentata, all’amica e successivamente anche agli investigatori. Fornisce la descrizione dell’uomo che ha abusato di lei, parla della macchina bianca con cui era andato a prenderla. Lo conosceva ma non aveva avuto mai relazioni con lui", sottolinea ancora il pm Menicucci ripercorrendo la vicenda, dal sopralluogo sul teatro della violenza a cui successivamente partecipò alla versione dei fatti che è stata a dire del pubblico ministero lineare. Senza mai tirarsi indietro nel ripercorrere una violenza anche particolarmente lunga, secondo quanto emerso nel dibattimento.

Il pm Menicucci ha chiesto la condanna dell’uomo a sette anni. Proprio tale pena è stata inflitta all’imputato, al termine della camera di consiglio, dal collegio presieduto da Fabio Frangini. Disposto anche un risarcimento di 30mila euro nei confronti della donna che adesso cerca solo di dimenticare nonostante l’abuso, secondo chi l’ha seguita e aiutata dall’autunno 2019 ad oggi, abbia riaperto anche ferite precedenti. Fra novanta giorni il deposito delle motivazioni.

"Siamo molto soddisfatti della sentenza che, nonostante le difese dell’imputato, rende giustizia rispetto a fatti particolarmente gravi che la parte offesa ha subito", commenta a caldo l’avvocato Marco Giunta che assisteva la donna.