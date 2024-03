Violenza sessuale a Chianciano, gli indagati in pedana a Lucca. E la procura chiede una perizia

Siena, 7 marzo 2024 – “Ho sentito Azzi (presidente Federscherma, ndr), l’ho subito chiamato e mi ha riferito una serie di passaggi millimetrici di tutto quello che era successo. La procura di Siena sapete cosa ha ritenuto giusto fare e su questo ci sono atti secretati. Le accuse sono molto gravi, ma poi si entra nel campo delle interpretazioni e delle logiche. Voi ritenete giusto che anche se c’è una procura che sta indagando con telefoni sotto controllo, interviste e incontri, che non ci siano gli elementi per agire oppure a prescindere uno doveva intervenire? Basta, mi fermo qui", ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando a margine di un altro evento il caso della campionessa di scherma uzbeka che ha denunciato una violenza sessuale di gruppo da parte di tre atleti della Fis durante un camp estivo a Chianciano Terme, nell’agosto scorso.

Gli indagati, per la cronaca, sono al momento due: un 21enne di Foggia ed un 19enne di Milano. Il legale dell’atleta e la giovane stessa avevano lamentato il fatto che la ragazza si trovasse in grande difficoltà a ritrovarsi alle gare con le persone da cui avrebbe, secondo quanto denunciato, subito violenza. "Non posso salire in pedana e vedere di nuovo quelle persone", aveva detto a ’Il Messaggero’. Non ci sarà comunque la campionessa, divenuta da poco maggiorenne al raduno che prende il via oggi a Lucca, al Polo Fiere, dove sono attesi in pedana centinaia di atleti in occasione della seconda prova nazionale di fioretto e sciabola, giovani e assoluti.

Scorrendo l’elenco dei nomi presenti figurano anche quelli del 19enne milanese che è atteso in pedana oggi per la sciabola maschile mentre il 21enne foggiano secondo il programma ci sarebbe domani alle 9 nella sciabola assoluti. I rumors che arrivano dall’ambiente sportivo portano ad ipotizzare che, con forte probabilità, le due giovani stelle tricolori potrebbero scegliere di non gareggiare, visto il clamore mediatico e le acque agitate. Nessuna ufficialità, comunque.

Sul fronte della procura, dopo la declinazione dell’attività svolta per rispondere all’accusa di "inerzia" da parte del legale della giovane, è di nuovo calato il silenzio più assoluto. Il prossimo passo importante riguarda l’incidente probatorio che il pm Serena Menicucci ha chiesto il 27 febbraio scorso "Diretto all’assunzione della testimonianza della persona Offesa – si legge nella nota del procuratore Andrea Boni – e all’espletamento della doverosa operizia volta ad accertare la capacità a testimoniare, con successiva notifica agli indagati e deposito di tutti gli atti".

Una richiesta al vaglio del gip. I tempi non saranno brevissimi, specie se venisse effettuata la perizia che la procura definisce "doverosa", la ragazza era infatti minorenne al momento del presunto stupro. La prassi vuole che venga effettuata – tre mesi per svolgerla? – e successivamente fissato l’incidente probatorio. Sempre che, appunto, il gip lo ritenga opportuno alla luce della lettura degli atti. Il racconto della campionessa comunque era già stato raccolto il 9 agosto dagli investigatori.