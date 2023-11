"Violenza e minaccia a due clienti". Assolto imprenditore turistico

Tutta colpa di un incidente automobilistico. Non come tanti perché protagonista era stata una Fiat 500 che aveva partecipato al tour del Chianti con vetture d’epoca. Un imprenditore senese che lavora nel settore turistico nella nostra provincia – la società ha sede in un centro alle porte del capoluogo – è finito infatti sotto processo per violenza e minaccia. Reato che, secondo la procura fiorentina, aveva commesso nel 2017 trattenendo contro la loro volontà una coppia di clienti presso la sua società. Si era infatti verificato un incidente automobilistico nelle strade del Chianti a bordo della Fiat 500 che era stata fornita ai due stranieri proprio dall’imprenditore. Si erano capottati. E l’uomo, così sosteneva la procura, avrebbe imposto ai due di restare nella sede finché non avessero pagato il risarcimento di danni subiti dalla Fiat per via del ribaltamento. Di più: si sarebbe fatto consegnare il passaporto. Una sorta di garanzia. E avrebbe fatto accompagnare da un suo dipendente la donna all’albergo fiorentino dove alloggiava costringendola a sborsare 2600 euro. Ne avrebbe sollecitati altri anche con dei messaggi inviati alla giovane sudamericana via whtasapp.

Nel corso del dibattimento, ascoltando i testimoni, il quadro accusatorio ha assunto contorni diversi. Sarebbe emerso che il passaporto era stato consegnato dalla donna però senza che l’imprenditore senese facesse alcuna pressione. Ascoltato anche l’ormai ex dipendente di quest’ultimo che accompagnò gli stranieri all’albergo, ha detto che senza minaccia venne effettuato il pagamento del danno. La parte civile aveva chiesto un risarcimento di 20mila euro lamentando a suo dire disturbi psicosomatici a seguito delle presunte minacce subite. Ma lo stesso pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione per insufficienza di prove mentre il difensore dell’imprenditore, l’avvocato Luigi De Mossi, perché il fatto non sussiste. E’ stato proprio con tale formula che il giudice Panteri ha assolto l’imprenditore turistico senese. Fra novanta giorni le motivazioni.

