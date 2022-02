Poggibonsi (Siena), 16 febbraio 2022 - Ha violato il divieto di avvicinarsi alla ex compagna andando a pranzo con lei al ristorante, ma è stato sorpreso dalla polizia che l’ha arrestato. E’ accaduto ieri a Poggibonsi, dove in un ristorante del centro storico un uomo di 32 anni è stato riconosciuto dai poliziotti del commissariato che l’hanno arrestato in flagranza e messo ai domiciliari. Gli agenti si erano, infatti, occupati della violenza di genere che aveva portato all’emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa il 5 gennaio dal Gip di Siena.

L’uomo si era successivamente riavvicinato alla ex, che lo ha difeso parlando di ritrovata serenità di coppia. Ma a tutela delle vittime oggi il reato di violazione del divieto prevede l’arresto obbligatorio. Gli studi riguardanti la violenza di genere, hanno dimostrato che, frequentemente, accade che si verifichi quella che viene chiamata la “fase della luna di miele”, in cui l’uomo mantiene un comportamento impeccabile che porta, come in questo caso, la vittima a ritirare le querele a suo carico, cosa avvenuta a fine gennaio.

E la situazione sul fronte della violenza di genere sembra peggiorata con la pandemia: nel 2022 sono già quattro i casi di “Codice rosso”, due di quali hanno come vittime dei minori, trattati nella Valdelsa dalla Polizia.