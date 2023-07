Violenta da Clodia l’insuperabile Era strafavorita, non ha avuto rivali

di Orlando Pacchiani

Azzardiamo una previsione: ad agosto non sarà cosa da poco rivedere Violenta da Clodia in Piazza. O quantomeno intorno al suo nome il dibattito sarà infinito. La seconda vittoria consecutiva, accompagnata da una superiorità impressionante, la consegna già nell’Olimpo dei grandi barberi e al tempo stesso la rende potenzialmente un fattore di enorme condizionamento delle strategie paliesche. Se ci pensiamo un attimo, il Palio di Provenzano era finito un secondo dopo l’inizio della Tratta, con l’assegnazione di Violenta da Clodia alla Selva, dove un istante dopo si era già accomodato Titta. "Non è imbattibile", ha commentato lui dopo la vittoria.

Imbattibile non sarà, sta di fatto che la femmina di 10 anni della scuderia di Massimo Milani ha fatto corsa in solitario, senza che nessuno dei “colleghi“ abbia saputo impensierirla, nemmeno Zio Frac che non hai dato la sensazione di poterla veramente attaccare.

Eppure la mossa era stata tutt’altro che semplice. "È un cavallo particolare, ha piccoli problemi al canape", ha commentato Tittia dopo la vittoria. Quei lunghi minuti di traverso, quasi continuamente a spingere verso il basso, sembravano poter complicare i tempi del via. Ma al momento opportuno, merito anche del suo fantino, è stata rapida a mettersi sulle gambe e scappare via dal canape.

Poi un galoppo regolare, senza incertezze, a mettere in scena la più scontata delle trame.

Sarebbe cambiato qualcosa con Tale e quale nel lotto dei dieci? Di certo sarebbero state condizionate le strategie di fantini e dirigenze. Ora, appunto, nel giorno della celebrazione del secondo limpido trionfo di Violenta da Clodia, viene subito da pensare a cosa accadrà ad agosto.

Vero è che prima di vincere, aveva corso tre Palii senza centrare il risultato, tra 2018 e 2019. Poi la piena maturità raggiunta in questo biennio scintillante insieme al fantino che voleva lei e solo lei. Prima Leocorno, poi Selva, una doppietta.

Una curiosità: un quotidiano sardo titolava nei giorni scorsi ’Otto cavalli sardi tra i 10 di piazza del Campo’. Ha vinto uno dei due non sardi, che però il legama con l’isola l’ha avuto ugualmente e decisivo, l’insuperabile Tittia di Nurri.