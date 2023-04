Vinti quasi 50mila euro al lotto "E’ un nostro cliente, siamo felici"

La dea bendata bacia Sinalunga. Grande vincita alla Tabaccheria Barbieri, attività che si trova alla Pieve, dove un fortunato giocatore ha vinto ben 46.548,32 euro, questo il totale della vincita "netta", al gioco del Lotto, convalidando una schedina da cinque euro del "Lotto Più", la formula che prevede premi più vantaggiosi grazie ai moltiplicatori. L’estrazione è stata quella di sabato 1 aprile, la schedina è stata giocata nel pomeriggio, poche ore prima dell’estrazione. Il giocatore ha centrato una formidabile quaterna (con i numeri 5, 6, 65, 66) ma la vincita si è "gonfiata" grazie anche ad ambi e terni. Un risultato niente male e c’è da immaginare la gioia mista ad un pizzico (più o meno grande) di incredulità del proprietario del tagliando dopo aver letto la riga della ruota nazionale in cui i numeri erano stati giocati: su cinque sono stati presi quattro. Era il primo giorno del mese e chissà se il giocatore avrà chiamato parenti e amici per comunicare la lieta notizia, qualcuno magari avrà pure pensato ad un "pesce di aprile". Ma invece no, tutto vero, la vincita era realtà. Come sempre bocche cucite, sull’identikit del vincitore c’è riservatezza. Giusto così. Quello che si è saputo è che dopo il "colpo" il fortunato è comunque passato alla tabaccheria-edicola che si trova in una zona di passaggio alla Pieve. Questa nota attività è portata avanti da anni dalla famiglia torritese dei Barbieri. "Si tratta di una persona del posto - sottolinea il titolare Luca Barbieri - di un nostro cliente. Per noi è la vincita più importante di sempre al gioco del Lotto". Oltre 46mila euro, una cifra che non rivoluzionerà di certo la propria esistenza ma che di questi tempi fa davvero molto comodo. Come è noto i rincari che ci sono stati hanno portato numerose famiglie a fare tanti sacrifici, perché gli stipendi, quelli no, non sono aumentati. Un "bottino" simile per tanti sarebbe considerato come un prezioso toccasana perché permetterebbe di vivere con più serenità e magari di togliersi qualche sfizio, quel piccolo sogno da realizzare che è rimasto sempre custodito nel cassetto dei desideri. La giocata di una schedina è un rito per tante persone che si augurano un abbraccio della buona sorte. L’importante, e questo non va mai dimenticato, è di giocare con moderazione. A Sinalunga la notizia ha fatto presto a diffondersi anche perché le vincite a cinque cifre alimentano sempre una certa curiosità visto che sono rare. La "fortuna" ha scelto la Valdichiana e anche questa è una notizia anche se è stata "dolce" solo per una persona...

Luca Stefanucci