Vino Nobile protagonista Cena di gala con tanti vip L’evento in Piazza Grande

’Il Vino Nobile di Montepulciano e la favola di Orfeo’. Questo il titolo dell’appuntamento esclusivo di questa sera in Piazza Grande in occasione del solstizio d’estate. Una ’gala dinner’ voluta dal Consorzio del Vino Nobile per celebrare il territorio e i suoi prodotti, che vedrà protagonista Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia, per una cena-evento con una cornice di pregio. "Montepulciano e la Valdichiana sono destinazioni turistiche che amo, come le valli favolose che circondano Siena. I sapori sono decisi e pieni di personalità. Ovviamente ciò che da sempre in Toscana si preserva e tramanda con cura sono le ricette tradizionali e le abitudini che io amo", ha detto lo chef. Tanti gli ospiti presenti: dal conduttore televisivo e attore Beppe Convertini a Sara Simeoni, atleta specialista nel salto in alto e vincitrice della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca 1980. E proprio Sara Simeoni sarà premiata come ambasciatrice del Vino Nobile mentre Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, riceverà il Grifo Nobile.

A condurre la serata sarà Tinto, conduttore radiofonico e scrittore. L’evento è su invito o prenotazione mentre sarà aperto a tutti, domani alle 18, il quinto appuntamento di ’Nobili Parole’, momenti di incontro tra vino e cultura con cui il Consorzio del Vino Nobile, in collaborazione con l’amministrazione comunale e in partnership con lo Studio Private Collection Eventi, vuole raccontare il vino attraverso i racconti di tanti ospiti. Nell’Enoliteca del Consorzio, all’interno dell’antica Fortezza, protagonista sarà lo sport con Sara Simeoni e l’ex difensore di numerose squadre di calcio tra cui Milan (dove ha vinto due scudetti con in panchina Fabio Capello) e Sampdoria, Enzo Gambaro. Sara Simeoni è da anni un’amica di Montepulciano, dove più volte è stata giurata e madrina del premio ’A Tavola con il Nobile’. Nel suo palmares, oltre all’oro olimpico, c’è anche la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Montreal (1976) e Los Angeles (1984). Campionessa europea (1978), ha detenuto, dal 1978 al 1982, il primato mondiale femminile della specialità con la misura di 2,01 metri.

L’incontro sarà condotto da Riccardo Lorenzetti e sarà l’occasione per fare domande a una campionessa come la Simeoni e ad un calciatore che ha giocato in club prestigiosi insieme a dei fuoriclasse: Gambaro infatti ha indossato la maglia della Sampdoria insieme a Vialli e Mancini e del Milan del presidente Silvio Berlusconi dove in rosa figuravano stelle come Gullit, Van Basten, Papin e Savicevic. Luca Stefanucci