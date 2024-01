Vino, eccellenze in vetrina. Montepulciano inizia con l’Anteprima del Nobile

Febbraio, ci siamo quasi. Mese di carnevale, quello con meno giorni nel calendario degli altri, ma anche di San Valentino oltre che noto, per addetti ai lavori e appassionati, per alcune delle più importanti anteprime del vino che si celebrano in Toscana. Montepulciano sarà la prima del mese con l’Anteprima del Vino Nobile, in calendario da sabato 10 a lunedì 12 febbraio con il cuore pulsante nell’antica Fortezza, palcoscenico che accoglierà i produttori pronti a far conoscere le nuove annate in commercio proprio dal 2024: e quindi il Vino Nobile 2021 e la Riserva 2020. Sarà un’anteprima che vuole omaggiare una ricorrenza, ovvero i trent’anni dalla prima edizione: correva infatti l’anno 1994 quando furono invitati a Montepulciano alcuni giornalisti del settore e operatori per presentare le nuove annate. Fu l’inizio di un percorso che non si è più fermato. Sabato 10 febbraio gli orari saranno dalle 14 alle 19 mentre domenica e lunedì dalle 12 alle 19. Saranno giorni di degustazione ma anche di masterclass tematiche con la presenza di esperti del settore. Da sottolineare che la giornata di sabato 17 febbraio sarà aperta solo alla stampa accreditata con la proclamazione delle stelle, e quindi il rating all’annata con un giudizio da 1 a 5, per la vendemmia 2021. Saranno giorni anche da vivere sul territorio con i ristoranti aperti, pacchetti speciali, il ritorno del concorso delle "Belle Vetrine" che vedranno protagonisti i commercianti che come ogni anno renderanno più bello e speciale i propri negozi regalando anche un suggestivo colpo d’occhio ai visitatori che passeggeranno nella cittadina. Indirettamente, l’Anteprima del Vino Nobile segna anche l’inizio della stagione turistica, pilastro, insieme al vino, dell’economia del territorio. "Il vino italiano – ha detto il presidente del Consorzio del Vino Nobile, Andrea Rossi - sta attraversando molte sfide, soprattutto in ambito internazionale, ma non dobbiamo dimenticarci del mercato interno. Nel 2023 a Montepulciano abbiamo avuto un record di presenze turistiche e di conseguenza una forte crescita di consumo interno del nostro vino, oltre che di visite in cantina con l’enoturismo che si conferma traino per tutto il territorio, per questo eventi come l’Anteprima devono essere ripensati come motore dell’economia locale". L’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano rientra nella Settimana delle "Anteprime di Toscana", evento promosso dalla Regione insieme alla Camera di Commercio di Firenze e organizzato da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana.

L.S.