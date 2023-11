Vini dolci toscani "Dalle donne del settore le strategie per il rilancio"

Vin Santo e vini dolci vengono venduti soprattutto nel luogo di produzione, per questo sarebbe auspicabile la creazione di un "itinerario di vini dolci toscani" che ne incentivasse la conoscenza e le vendite. Inoltre, la particolarità del loro sistema produttivo, la rarità e la territorialità di questi vini rafforzano l’appeal turistico delle cantine rispetto ad un viaggiatore sempre più attratto da ciò che è raro e autentico. Passa anche da qui, per l’associazione Donne del Vino della Toscana, il rilancio dei vini dolci. Donne del Vino che si sono date appuntamento alla Fattoria del Colle di Trequanda, in occasione della presentazione del "Passito Bio da uve Traminer", di Donatella Cinelli Colombini, produttrice e presidente dell’associazione. Oltre ad una degustazione che ha visto dodici vini dolci da tutta la regione, anche un momento di approfondimento alla presenza di Roberto Scalacci, direttore generale Agricoltura Regione Toscana, per recepire le necessità del comparto e cercare di trovare soluzioni adeguate sul piano normativo. "I vini dolci sono prodotti ai quali ogni cantina dedica tante energie e professionalità – ha sottolineato la Cinelli Colombini -, ma dalle quantità minime, sia a causa delle difficoltà tecniche di produzione, sia perché i costi sono molto alti".

E poi sono vini che "soffrono per l’abbondante presenza nel mercato di bottiglie a basso costo probabilmente prodotte con sistemi diversi da quelli tradizionali; tanto da costituire una concorrenza sleale e allontanano i consumatori dalle tipologie migliori". Su questo punto Donne del Vino ha chiesto un intervento istituzionale. Fra le criticità emerse, che sono prodotti in piccole serie di qualche migliaio di bottiglie ogni anno, non riuscendo a fare massa critica sufficiente a giustificare azioni di marketing sia regionali che individuali. E vista l’impossibilità di aumentare i volumi, a causa dei costi e delle difficoltà dei processi produttivi, l’unica strada percorribile è aumentare i prezzi di vendita, anche per rendere più credibile la qualità dei vini. Fra le altre proposte: un packaging attuale e più attraente verso i giovani e i collezionisti. Ma anche tener conto dei gusti dei consumatori che stanno cambiando e virando su vini meno dolci. E poi spostarne il consumo al fuori pasto o come apericena, in abbinamento ai formaggi del territorio.

Lorenzo Benocci