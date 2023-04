Vincono Torre e compagnia di Pantaneto. L’atleta più anziano? 92 anni

La 42° Marcia dell’Indipendenza, organizzata come sempre dalla Tartuca, è stata un trionfo. Non solo per chi ha vinto, la Contrada della Torre (63 punti) e la compagnia di Pantaneto del Leocorno (con il tempo di 3 ore 3’49’’) ma perché è stata ancora una volta occasione di divertimento e socialità, oltre che di sport. E per qualcuno un modo per testare i propri limiti. Se si pensa che ha partecipato, era l’atleta più anziano, persino un 92enne. Si tratta di Sergio Liverani, classe 1931, del Valdimontone. Lui il più anziano dei 120 podisti alla partenza, insieme a 15 ciclisti e 11 Contrade partecipanti.

Come detto la più veloce è stata la Compagnia di Pantaneto del Leocorno e la Torre ha primeggiato fra le Contrade. E’ stata quella dell’Istrice la rappresentanza più numerosa con 20 atleti (16 podisti e 4 ciclisti). La Compagnia femminile prima classificata? Quella di Camollia - Santo Stefano (4 ore 4’24’’), mentre l’atleta più giovane, come il più anziano, è del Valdimontone: Cristian Ricci con i suoi 16 anni. Nella prima tappa (podere Guardastrada) ha prevalso Jacopo Gragnoli (Istrice) ed Elisa Sprugnoli (Nicchio), mentre nella seconda Roberto Cucco (Bruco) e Virginia Bruttini (Istrice), nella terza Federico Brizzi (Leocorno) ed Elisa Mencaraglia (Bruco). Nell’ultima i più veloci sono stati Francesco Cerretani (Leocorno) ed Elisabetta Lastri (Istrice).