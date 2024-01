Vince Saiu su Diamante . Duello con Putzu

Splendido duello in una finale a due nel Palio di Buti per il ritiro del cavallo di Pievania che non era al top dopo la batteria di recupero, l’unica corsa perché Signore del palio, montato da Alessandro Fiori. Ma Michel Putzu, protagonista di una batteria strepitosa sul grigio della scuderia di Tittia Beniamino per i colori dell’Ascensione, non è riuscito ad agguantare il successo che invece aveva regalato alla contrada nel 2022 su Umatilla. E’ stato il debuttante Stefano Raimondo Saiu, infatti, sul velocissimo Diamante prezioso di proprietà di giovani del luogo, a portare in San Michele il palio realizzato dall’istriciaiola Serena Seggioloni. Quando il mossiere Davide Busatti la dà buona, prende una manciata di metri di vantaggio che Putzu, nonostante provi fino all’ultimo con grinta, non riesce a recuperare giungendo alle sue spalle. Tanti gli staff senesi presenti – il Bruco aveva organizzato un bel gruppo, l’Oca idem, solo per citarne alcuni – perché era l’appuntamento che rompeva il ghiaccio dopo l’inverno. E c’erano fantini da seguire, Putzu come detto ma anche Silvano Mulas che in San Nicolao dopo una bella batteria, in quella di recupero non è riuscito ad assicurarsi

la finale.

La prima era stata senza storia con la vittoria di Putzu che parte bene e mette dietro San Rocco, con Fabio Branca su Kaimano da Clodia, e San Francesco con Gavino Sanna su Dringhijola. Nella seconda la mossa è complessa, diverse le false partenze, ma al via è Saiu su Diamante prezioso a dettare legge mentre Cuore Impavido, cavallino della scuderia di Tittia con Andrea Fele ne La Croce, viene staccato.