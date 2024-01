Villa Rubini Manenti. L’assessore Magi:: "Nessuno scempio, eliminato il degrado"

"Ma quale scempio, è stata ripulita un’area degradata piena di piante infestanti e alberi a rischio collasso per consentire il pieno recupero del parco". Barbara Magi, assessore all’ambiente, respinge le critiche che si sono sollevate per i lavori a Villa Rubini. Molte vie social, alcune anche in sede istituzionali, con l’interrogazione di Gabriella Piccinni del Pd cui risponderà in consiglio comunale.

Lo fa all’interno del parco dove la conclusione del primo lotto dei lavori, prevista per febbraio, è ormai in dirittura d’arrivo.

"In questa fase – dice l’assessore Magi, affiancata dai tecnici guidati dall’ingegnere Chiara Martellacci – oltre agli interventi di ripulitura della vegetazione, è prevista la sistemazione e recupero dei percorsi pedonali e dei tratti interessati da un cedimento. La parte alta ora sta tornando fruibile, quella in basso non è al momento di proprietà comunale ed è quella che finalmente è stata ripulita dopo anni di totale abbandono".

Sotto la terrazza della villa si apre infatti il piccolo tratto di giardino con le siepi (quello cosiddetto all’inglese, conservato per come era) e a fianco rimane il boschetto, con i percorsi, le fontane da ripristinare, lo spazio per il teatrino accanto alle mura. Cosa diversa per l’area in basso, quella dove è stata estirpata la vegetazione spontanea infestante, in gran parte composta da Ailanthus, che per lo più impediva la vista del bosco di lecci che è stato ora ripulito. La zona, servita anche come area di cantiere per riporre il legname da smaltire, è di proprietà di Sigerico. È quella dove è saltato il progetto di realizzare un parcheggio interrato e che ora il Comune dovrebbe riacquisire dalla partecipata per ampliare e completare il parco. E a quel punto si potrebbe anche ragionare sulla possibilità di garantire un’apertura su via Garibaldi.

"Intanto procediamo con i lavori – prosegue l’assessore Magi – che prevedono il completamento del recupero dell’area, il nuovo impianto di illuminazione, la risistemazione della serra. Alla fine dell’intervento restituiremo alla città un parco urbano straordinario all’interno delle mura".

L’accesso, in attesa di capire se ci sarà la possibilità di collegarsi a via Garibaldi, sarà da quello principale di Villa Rubini Manenti, con ingresso subito sulla destra a fianco del condominio. Poi saranno studiati anche meccanismi di sicurezza, per un’area che nel recente passato è stata spesso (mal) frequentata nelle ore notturne.

"Il definitivo recupero del parco e la restituzione alla città prevedono anche forme di controllo per garantirne la sicurezza e piena vivibilità", spiega l’assessore Magi. "I lavori – conclude – si sono ovviamente svolti sotto i controlli dei tecnici che hanno per esempio verificato il pericolo incombente per molte piante che hanno dovuto essere abbattute". Alcuni tronchi, in condizioni pessime anche a un occhio non esperto, sono in attesa di essere smaltiti. Poi, dopo la ripulitura, si prevederanno anche le nuove piantumazioni.