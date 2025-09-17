Villa Chigi e scuola Mazzei. Nuovi finanziamenti per circa 710mila euro

Con la variazione di bilancio approvata ieri in Consiglio comunale, il Comune di Castelnuovo Berardenga destina 710mila euro di nuove risorse a due interventi fondamentali per il patrimonio pubblico, portando l’investimento complessivo a 1.280.000 euro.

Il primo progetto riguarda la Rsa Villa Chigi, dove sarà realizzato un intervento da 600mila euro (140mila Regione Toscana, 30mila Asl Toscana Sud Est, 430mila Comune) per l’efficientamento energetico.

L’intervento prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico e la sostituzione delle vecchie caldaie a metano con moderne pompe di calore per riscaldamento e raffrescamento. Un’operazione che non solo ridurrà le emissioni di anidride carbonica, ma garantirà anche un risparmio annuo stimato tra i 50 e i 60mila euro. La RSA Villa Chigi è costituita da tre nuclei per l’ospitalità di persone anziane non completamente autosufficienti ed è stata pensata come una sistemazione residenziale con una connotazione il più possibile domestica, con l’obiettivo di rispettare il bisogno individuale di riservatezza, favorendo allo stesso tempo l’interazione tra gli ospiti. Allo stesso tempo, la struttura è stata progettata per fornire gli interventi sanitari necessari all’assistenza dei degenti e garantire un’assistenza individuale volta a migliorare il benessere degli ospiti; è inoltre dotata di una corte interna a verde, di una cappella, di una palestra di riabilitazione e di un percorso per malati di Alzheimer sulla terrazza a tetto.

Il secondo intervento riguarda invece un edificio dal forte valore affettivo per la comunità: l’ex scuola Mazzei in piazza Citernesi. Con un investimento di 570mila euro, interamente finanziato dalla Regione Toscana, l’edificio sarà oggetto di lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico. Un luogo che tanti castelnovini ricordano per i loro primi anni di scuola e che, grazie a questo primo passo, tornerà a vivere e ad essere al centro della comunità