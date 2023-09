Vigneti, una mèta turistica. I clienti Airbnb scelgono le destinazioni senesi

Nell’enoturismo la Toscana, e in particolare la zona senese, continua a essere al top. L’ennesima conferma arriva dai dati di Airbnb, la piattaforma di prenotazioni conosciuta in tutto il mondo. Nella top 10 delle destinazioni in Italia con il maggior numero di notti prenotate in particolare per il periodo della vendemmia, al primo posto si colloca San Gimignano mentre al secondo troviamo Montepulciano.

Due cittadine ricche di cultura, storia, natura e con due produzioni di eccellenza: la Vernaccia e il Nobile. A chiudere il podio un’altra perla Toscana, Greve in Chianti.

La classifica si basa sul numero di notti prenotate all’interno della ’Categoria vigneti’ (lanciata nel maggio 2022) tra il gennaio e il giugno 2023 con check-in tra l’agosto e l’ottobre 2023. Questa categoria conta 11.500 alloggi in Italia e oltre 160mila nel mondo.

Oltre 500mila persone hanno scelto la ’Categoria vigneti’, chiaro segnale di come l’atmosfera che si respira a contatto con le vigne italiane è affascinante così come i colori, veramente notevoli soprattutto in autunno. La notizia è stata accolta con soddisfazione a Montepulciano.

Il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi, ha commentato così: "Non siamo certo stupiti di questo dato che anzi, conferma quelle che sono le proiezioni di una stagione che è stata più che positiva dal punto di vista di presenze, con un turismo sempre più attento al rispetto del territorio e in cerca di quelle che sono le originalità che offriamo, tra cui naturalmente cantine uniche al mondo".

I dati comunicati da Airbnb indicano che il costo medio di un alloggio nei pressi di un vigneto, in Italia, si aggira intorno ai 170 euro a notte. Si viaggia principalmente in coppia o in famiglia, target che riescono a coprire il 65 per cento delle prenotazioni totali.

In questa particolare top ten, dal quarto al decimo posto troviamo dietro San Gimignano, Montepulciano e Greve: Bardolino, Pantelleria, Garda, Vietri sul Mare, Bosa, Orvieto, Lazise.

Un altro riconoscimento per la Valdichiana senese, che registra una costante crescita come mèta prediletta e circa due milioni di presenze turistiche all’anno.

L.S.