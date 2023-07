"Vigiliamo su Whirlpool e Pay Care"

"Il futuro di Pay Care e di Whirlpool, mi riferisco ai lavoratori, è stato affrontato fin dai primi giorni di mandato di questa amministrazione. Non ci siamo tirati indietro rispetto ai contenuti e alle promesse avanzate in campagna elettorale, a livello locale e nazionale". Così il sindaco Nicoletta Fabio ha risposto all’interrogazione di Alessandro Masi (Pd) in merito alle vicende di Pay Care e Whirlpool.

"Si tratta – ha proseguito Fabio – in entrambi i casi di scelte prese da aziende private. Questo limita il raggio di azione del Comune. L’attenzione deve comunque restare alta sui lavoratori". E poi: "Per Pay Care, i dipendenti ci hanno riferito come per troppo tempo siano rimasti senza risposte, anche da parte delle amministrazioni del territorio – ha rimarcato il sindaco –. Quello che i lavoratori contestano all’azienda, oltre all’interruzione di ogni tipo di dialogo, è il fatto di non essere liberi di trovare accordi occupazionali con altre realtà imprenditoriali. Attendiamo ora di conoscere l’esito del prossimo tavolo regionale". E su Whirlpool: "E’ in atto ormai da tempo la cassa integrazione. Dal gennaio 2023 siamo venuti a conoscenza dell’acquisto della società turca Arcelik di oltre il 75% della multinazionale americana. Siamo in attesa di conoscere il piano industriale che va comunicato al ministero entro l’autunno. La priorità è di tenere aperto il sito di Siena. Come amministrazione possiamo garantire un dialogo costante con il Governo".