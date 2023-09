Vigilantes al posteggio ’Il Duomo’ Servizio sperimentale del Comune

di Laura Valdesi

SIENA

"C’è una guardia all’ingresso del parcheggio Il Duomo, sembra un vigilante", segnala un cittadino che usufruisce di quel posteggio, preoccupato che possa essere successo qualcosa. In effetti è così: il Comune, si scopre più tardi, in collaborazione con Sigerico, ha attivato un servizio di vigilanza nella struttura dove da tempo dormono e trascorrono la giornata alcuni migranti, soprattutto pakistani, in attesa del permesso di soggiorno. Un servizio iniziato ieri mattina e che proseguirà, 24 ore su 24, in via sperimentale e temporanea. Forse per sette, massimo 15 giorni necessari per metterlo a sistema secondo le necessità che emergeranno.

Una guardia staziona all’ingresso del posteggio, dando anche informazioni utili agli utenti. Basta soffermarsi un po’ per capire però che il suo compito è quello di muoversi all’interno dei vari piani della struttura. Ne scende un paio, vediamo che verifica un altro accesso del posteggio. Quindi riprende il giro. I pakistani, distribuiti ai vari livelli, soprattutto al primo e quello sottostante, osservano senza fare una grinza. C’è chi è lì da 5 mesi, racconta, in attesa del permesso di soggiorno. E non sa dove andare. Quando arrivano dei turisti a riprendere la macchina fanno subito spazio. La situazione sembra tranquilla. Ma quei bivacchi continuano a creare malcontento e timori fra i residenti e chi lascia l’auto a ’Il Duomo’. Scendendo fino al piano più basso, dove ci sono i garage privati e alcune auto coperte, lungo le scalette dove l’odore di urina si avverte distintamente, ci sono un paio di coperte stese in terra, in due angoli diversi. Arrivare lì nel cuore della notte trovando persone che dormono può creare qualche apprensione, anche se i richiedenti asilo non hanno finora creato problemi. La presenza del vigilante servirà a rassicurare.

"E’ legittimo – sostiene Enrico Tucci, assessore alla sicurezza – che, di fronte anche alle numerose segnalazioni che continuano ad arrivare, l’amministrazione abbia stimolato il gestore affinché fosse attivato un tale servizio, che, del resto, funzionerà a tutela sia dei residenti e dei turisti che utilizzano la struttura, sia degli stessi extracomunitari, per evitare problematiche varie di ordine pubblico. E’ chiaro, come abbiamo già avuto modo di dire fin dall’inizio del mandato, quando alcuni membri di giunta effettuarono un sopralluogo all’interno della struttura, che nel parcheggio si crea una situazione di difficile gestione di spazi comuni in un luogo all’interno del centro storico molto frequentato da residenti, cittadini, contradaioli e turisti. Il Comune fa la sua parte per quanto di competenza". "Sigerico – interviene il presidente Leonardo Tafani – è al servizio del Comune in quanto società da esso controllata e braccio operativo pienamente solidale agli indirizzi e alle indicazione della giunta. Ci siamo messi a disposizione per organizzare e gestire il servizio come da indicazioni del sindaco".

E se l’assessore alla sanità Giuseppe Giordano osserva come "al disagio sociale si affianca una condizione da monitorare dal punto di vista igienico-sanitario, cosa che avviene attraverso uno specificio protocollo attuato in collaborazione con le autorità sanitarie", la sua collega Micaela Papi, assessore al sociale, allarga l’orizzonte. "Il parcheggio si trova a poca distanza dagli uffici della questura dove vengono rilasciati i documenti di soggiorno e molti preferiscono restare nei paraggi, pur con le difficoltà del caso. Anche attraverso mediatori culturali – dice – il Comune sta proseguendo nell’opera di contatto con chi arriva ma non è semplice riuscire a prevenire la situazione determinatasi nelle settimane nella struttura e che tuteli sia la dignità di chi arriva nel nostro Paese, sia la quotidianità dei cittadini e dei turisti".