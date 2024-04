Vie della transumanza e turismo lento. Il Comune aderisce al nuovo progetto

La giunta comunale ha deliberato di approvare la partecipazione al progetto che prevede la valorizzazione delle vie della transumanza fra il Casentino e la Maremma. Il progetto ha come obiettivo iniziale quello di ottenere dalla Regione il riconoscimento ufficiale come Rete escursionistica della Toscana (Ret). Su questa strada è necessario che tutti i Comuni interessati dal percorso, procedano con la verifica della percorribilità dei tracciati, l’individuazione dei servizi che facilitano la fruibilità dei tracciati, il censimento dei punti di interesse storico, turistico, economico e ambientale, oltre al censimento delle strutture e delle aziende funzionali alla valorizzazione della pastorizia e dei prodotti derivati. Il Comune dovrà collaborare per rendere percorribili e adatte le vie che riguardano la transumanza seguendo le indicazioni fornite dagli esperti che hanno redatto il progetto. L’amministrazione comunale dovrà censire punti di interesse storico, turistico, economico ed ambientale e rendere fruibili i tratti del percorso, posizionare la segnaletica e realizzare partership pubblico-privato. Oltre al supporto collaborativo, al momento nessun onere finanziario ricade a carico del Comune.