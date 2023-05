"Vidi arrivare mia figlia con un occhio nero"

"Quando nel 2017 venne in Sicilia mia figlia aveva un occhio nero. ’Ho sbattuto nella porta’, diceva mettendo il correttore per coprire. Ma non ci credevo. Poi il mio nipotino un giorno disse ’babbo è cattivo, ha fatto l’occhio a mamma’. La portai a far vedere da un dottore, che adesso è scomparso, in via amichevole. Poteva aver preso un pugno, spiegò". Un racconto nitido quello della madre della giovane donna che ha denunciato l’ex, ora sotto processo per maltrattamenti. Pazzo di gelosia per lei, secondo l’accusa sostenuta dal pm Alberto Bancalà, tanto da farle passare l’inferno. Sollecitata dalle sue domande la madre della presunta vittima conferma che l’uomo le aveva anche danneggiato l’ufficio. "’Sono rovinata, mi ha bruciato anche i documenti’, confessò", aggiunge la testimone raccontando le vicissitudini della figlia al giudice Francesco Cerretelli. E ancora: "Le ho sempre detto ’lascialo’. Però lei era convinta che ci fosse un rapporto forte". La donna, seduta accanto all’avvocato Emiliano Bianchi che l’ha seguita nel percorso giudiziario, non ce la fa a restare in aula ed esce. La madre prosegue confermando "che tornò con lui, le aveva detto che sarebbe cambiato. Poi la picchiò e lei fece denuncia". L’avvocato Bianchi sollecita un altro ricordo della testimone su confidenze che le avrebbe fatto un’altra nipote. ’Nonna ne ho viste tante tra mamma e babbo ma quella che mi è rimasta di più è che lui ha messo il taglia-pizza sulla sua mano’".

A portare altri elementi sono le domande dei difensori Massimo Rossi e Francesca Martini, sul confronto che la donna avrebbe avuto con il genero che non riesce però a collocare con esattezza temporalmente. "Lavorano insieme, continuano a frequentarsi perché sono nello stesso immobile", sottolineano i legali del 45enne che vive in Val d’Arbia. E che nella prossima udienza testimonierà davanti raccontando la sua versione.

La.Valde.