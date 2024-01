Video sulla battaglia degli avvocati in Iran. Toghe in difesa dei colleghi

Un video per sostenere chi lotta per i diritti umani e le pari opportunità. Per raccontare il coraggio di chi indossa la toga in Paesi, vedi l’Iran, dove è difficile ottenere giustizia. E in cui prevale la legge del più forte. Dove gli avvocati sono spesso perseguitati, alla stregua delle persone che assistono. Un video realizzato dai Comitati pari opportunità (Cpo) pubblicato sul canale Youtube del consiglio nazionale forense e ieri proiettato nell’aula al terzo piano di palazzo di giustizia a Siena. Un’iniziativa che, come detto, ha il focus sull’Iran, paese dove "la situazione in cui si trovano oggi gli avvocati – osserva la Camera penale di Siena e Montepulciano per voce della presidente Michela Rossi – è estremamente grave come emerge da report che danno conto di una persecuzione sistematica". A promuovere l’evento è stato il Comitato pari opportunità degli avvocati di Siena, guidato da Rossella De Franco, ma hanno aderito anche l’Ordine e la Camera penale. All’evento c’erano Lucia Secchi Tarugi, prima toga senese nel Consiglio nazionale forense, Lucia Ciacci che è componente del Consiglio dell’Ordine. "Con questo video l’avvocatura italiana intende dare un contributo – si spiega – all’invito contenuto nella lettera del collega turco Kozagacli, detenuto ad Istanbul, indirizzato a tutti i colleghi del mondo che celebrano la Giornata dedicata agli avvocati in pericolo: ’Non smetteremo mai di lottare come avvocati dei poveri e di coloro che reclamano i loro diritti... Se riusciremo a mantenere una forte rete di lotta comune la nostra professione potrà continuare a portare speranza e salvezza alle persone oggi soggette a violenza e coercizione aperta’". "Rivolgiamo le raccomandazioni contenute nel Rapporto alle autorità iraniane, alla comunità internazionale, all’Unione europea e ai suoi stati membri – osserva la Camera penale – per migliorare la loro situazione in Iran e nel resto del mondo".

La.Valde.