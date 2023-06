Vicesindaco Capitani, "Urbanistica motore dei lavori pubblici a Siena"

Il vicesindaco Michele Capitani (foto), FdI, è l’unico assessore riconfermato della precedente Giunta. A lui sono rimaste le deleghe all’Urbanistica e all’Edilizia privata, per consentirgli di portare a termine il lavoro iniziato dal predecessore Francesco Michelotti (oggi parlamentare). Il dossier con assoluta priorità è la variante delle Scotte: "L’atto è stato pubblicato nel Bollettino regionale e i 60 giorni necessari per presentare eventuali osservazioni scadono il 15 luglio. Ancora non si sono costituite le Commissioni consiliari – spiega Capitani – che si insedieranno alla fine di luglio. Quindi, vista la particolarità dell’intervento, si andrà all’approvazione in settembre".

Ma sul tavolo del vicesindaco ci sono anche altre pratiche come la variante alla destinazione d’uso di Palazzo Sozzini Malavolti in Pantaneto, che diventerà un hotel de luxe, e la variante che riguarda l’ex caserma dei vigili del fuoco in viale Cavour: "Su sollecitazione del presidente della Provincia David Bussagli, l’immobile verrà trasformato in edificio scolastico per ospitare gli studenti del ’Monna Agnese’".

Capitani parla poi di "un impegno no stop": "In questi anni voglio coinvolgere maggioranza e opposizione nei progetti urbanistici per la città – annuncia –. In altre parole, continuiamo con il nostro modus operandi mettendoci ancora di più a disposizione. Ci aspettano infatti sfide importanti, perchè l’urbanistica deve diventare motore e risorsa dei lavori pubblici, oggi alle prese con la revisione dei prezziari". Il vicesindaco intende quindi procedere allo "scomputo degli oneri di urbanizzazione" per opere come la variante di Gsk o la rotatoria a Palazzo Diavoli.

"Filo diretto con Consiglio comunale, commissione e cittadini – conclude – che devono tornare centrali nell’amministrazione della città".

Cristina Belvedere