"Viale Vittorio Emanuele lavori all’asilo nido C’è la sede alternativa?"

Interrogazione di Pietro Staderini, Sena Civitas sulle procedure di iscrizione agli asili nido del Comune di Siena per l’anno 20232024: "Nel bando si legge che “l’immobile di viale V. Emanuele n. 4, nel quale si trovano i nidi Ape Giramondo e Albero dei sogni, sarà oggetto di adeguamento sismico e riqualificazione degli ambienti interni grazie ai finanziamenti dei fondi Pnrr – ricorda il consigliere –. Un giusto provvedimento, se non fosse che per i due nidi non viene specificata quale sarà la sede provvisoria: un atteggiamento passivo da parte del Comune e del suo assessore".